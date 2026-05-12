Harry e Meghan festeggiano a Disneyland i compleanni dei figli

Harry e Meghan hanno scelto di allontanarsi dalla Royal Family anche per offrire ad Archie e Lilibet un'infanzia normale e lontana dai rigidi protocolli di Buckingham Palace. Nelle foto della giornata trascorsa a Disneyland i due bambini appaiono sereni e pieni di vita, segno che la strada intrapresa dai genitori potrebbe essere quella giusta. Parlando della sua quotidianità a Montecito, Meghan ha dichiarato che le piace fare parte di una comunità, perché "significa impegnarsi davvero". Pur ammettendo di avere alle spalle una situazione "particolare", per certi versi unica, la duchessa ritiene che chiunque possa capire e condividere il suo desiderio di donare un'infanzia spensierata ai figli.