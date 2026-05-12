Harry e Meghan festeggiano a Disneyland i compleanni dei figli

Harry, Meghan, Archie e Lilibet a Disneyland © Instagram
Festeggiare il compleanno a Disneyland è il sogno di moltissimi bambini e, di recente, è diventato realtà per i due figli di Harry e di Meghan, ossia Archie (che ha compiuto 7 anni il 6 maggio) e Lilibet (che ne farà cinque il 4 giugno).
Nel parco di Anaheim, in California, la famiglia si è divertita provando le varie attrazioni presenti e incontrando le versioni in costume di alcuni dei personaggi più iconici dell'animazione.
Un incontro tra principesse
Al viaggio a Disneyland si è unita anche Doria Ragland, la madre di Meghan, che nel corso del tempo sta diventando una figura sempre più presente nella vita della coppia. Come riferito da una fonte vicina alla famiglia, Harry e Meghan hanno deciso di festeggiare in un'occasione sola il compleanno di entrambi i figli, anticipando di poche settimane le celebrazioni per quello di Lilibet. Alla piccola principessa non sembra essere dispiaciuta per niente la scelta, soprattutto considerando che l'occasione le ha permesso di incontrare sia Cenerentola che Aurora, due dei suoi personaggi preferiti.
Doria Ragland, invece, ha preferito abbracciare Topolino: alla tenera scena hanno assistito Meghan, Lilibet e persino Minnie. Oltre al compleanno dei piccoli di casa, la famiglia ha voluto festeggiare anche la festa della mamma, creando così dei ricordi destinati a restare impressi nel tempo.
Il desiderio di una vita normale
Harry e Meghan hanno scelto di allontanarsi dalla Royal Family anche per offrire ad Archie e Lilibet un'infanzia normale e lontana dai rigidi protocolli di Buckingham Palace. Nelle foto della giornata trascorsa a Disneyland i due bambini appaiono sereni e pieni di vita, segno che la strada intrapresa dai genitori potrebbe essere quella giusta. Parlando della sua quotidianità a Montecito, Meghan ha dichiarato che le piace fare parte di una comunità, perché "significa impegnarsi davvero". Pur ammettendo di avere alle spalle una situazione "particolare", per certi versi unica, la duchessa ritiene che chiunque possa capire e condividere il suo desiderio di donare un'infanzia spensierata ai figli.
Proprio per evitare l'isolamento tipico di chi appartiene a una dinastia, Harry e Meghan hanno fatto il possibile per rendere normale la loro presenza in pubblico. "Andiamo spesso a cena fuori, e non solo a casa delle persone o in stanze private. Andiamo anche al ristorante. Adoro il fatto che possiamo divertirci".