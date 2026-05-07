Dopo "Spare - Il minore", nel prossimo futuro potrebbe uscire un altro libro capace di scuotere Buckingham Palace. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Meghan Markle starebbe lavorando a un'autobiografia basata su una serie di appunti presi in modo metodico dal 2020 in poi.
Non si parla solo di diari accurati e resoconti scritti, ma anche di note vocali registrate con lo smartphone. Poco per volta, questa mole di materiale starebbe assumendo una forma più ordinata, andando a ricostruire con precisione alcuni dei momenti più caldi vissuti dalla famiglia reale negli ultimi anni, tra cui proprio l'addio di Harry e Meghan alla royal family.
Un'operazione potenzialmente milionaria
Come comunicato da una fonte vicina all'editoria statunitense, Meghan non vorrebbe solo pubblicare un libro, bensì creare un vero e proprio evento mediatico. Il lancio dell'autobiografia sarebbe accompagnato da un'intervista e potrebbe persino arrivare uno special realizzato da un colosso dello streaming. Nel complesso si parla di un'operazione che potrebbe ottenere un'eco mediatica ancora più grande di quella raggiunta dal memoir del principe Harry nel 2023. E non è poco, soprattutto considerando che "Spare – Il minore" ha venduto 1,4 milioni di copie solo nel giorno di lancio.
Il possibile impatto del libro
Proprio come l'autobiografia del principe Harry, anche quella di Meghan potrebbe avere tutte le carte in regola per inasprire ulteriormente i rapporti con re Carlo III e il resto della famiglia reale. Tuttavia nell'ultimo periodo il duca di Sussex ha provato a ricucire i rapporti con il padre e il fratello William e la pubblicazione del libro della moglie potrebbe vanificare tutti i suoi sforzi, soprattutto considerando che potrebbe contenere riferimenti al litigio con Kate alla vigilia delle nozze con Harry, alle critiche allo staff e ai vari divieti che hanno reso soffocante la permanenza a Palazzo.
La preoccupazione di Harry
Sono proprio queste le ragioni per le quali Harry sarebbe contrario al progetto, che per il momento si trova ancora in una fase iniziale. Tuttavia pare che Meghan sarebbe più interessata a fornire delle precisazioni su alcuni eventi che sono stati male interpretati che a ottenere una qualsiasi forma di vendetta. Nel caso in cui dovesse decidere di ignorare le preoccupazioni di Harry e procedere con la pubblicazione dell'autobiografia, la duchessa del Sussex potrebbe contare sull'aiuto di alcune amiche potenti. Tra di loro ci sono alcuni pezzi da novanta del mondo della televisione, come la presentatrice Oprah Winfrey, la produttrice e sceneggiatrice Shonda Rhimes e l'ex presidente di Starbucks Mellody Hobson.