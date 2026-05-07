Sono proprio queste le ragioni per le quali Harry sarebbe contrario al progetto, che per il momento si trova ancora in una fase iniziale. Tuttavia pare che Meghan sarebbe più interessata a fornire delle precisazioni su alcuni eventi che sono stati male interpretati che a ottenere una qualsiasi forma di vendetta. Nel caso in cui dovesse decidere di ignorare le preoccupazioni di Harry e procedere con la pubblicazione dell'autobiografia, la duchessa del Sussex potrebbe contare sull'aiuto di alcune amiche potenti. Tra di loro ci sono alcuni pezzi da novanta del mondo della televisione, come la presentatrice Oprah Winfrey, la produttrice e sceneggiatrice Shonda Rhimes e l'ex presidente di Starbucks Mellody Hobson.