A volte basta una bottiglia di vino per riaccendere le ipotesi su una delle fratture più chiacchierate della famiglia reale britannica. Guy Pelly, imprenditore britannico e amico di lunga data sia del principe William sia del principe Harry, è stato tra i circa seicento ospiti dell'evento per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti a Washington. E nel corso della tre giorni americana di re Carlo III e della regina Camilla ha trovato il modo di avvicinarsi alla sovrana per consegnarle un piccolo dono. Un gesto che, secondo People e altri tabloid d'Oltreoceano, varrebbe più di mille parole.