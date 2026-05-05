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L'imprenditore britannico Guy Pelly vede Camilla negli Usa
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A volte basta una bottiglia di vino per riaccendere le ipotesi su una delle fratture più chiacchierate della famiglia reale britannica. Guy Pelly, imprenditore britannico e amico di lunga data sia del principe William sia del principe Harry, è stato tra i circa seicento ospiti dell'evento per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti a Washington. E nel corso della tre giorni americana di re Carlo III e della regina Camilla ha trovato il modo di avvicinarsi alla sovrana per consegnarle un piccolo dono. Un gesto che, secondo People e altri tabloid d'Oltreoceano, varrebbe più di mille parole.
La visita ufficiale dei sovrani britannici si è snodata in tre tappe — Washington, New York e Virginia — e proprio in uno di questi appuntamenti Pelly ha incontrato Camilla. L'omaggio? Una bottiglia di vino. Apparentemente nulla di più di una cortesia tra conoscenti di lungo corso, se non fosse che Pelly, dal 2018, gestisce insieme alla moglie un vigneto proprio in Virginia: c'è quindi più di una possibilità che il regalo arrivi direttamente dalla loro produzione. Il duca di Sussex, residente da anni in California con Meghan Markle, all'evento ufficiale non c'era.
Originario del distretto londinese di Merton, Pelly ha costruito la sua reputazione tra il mondo della nightlife inglese e quello degli affari. È sposato con Elizabeth Wilson, erede di una fortuna legata al gruppo alberghiero Holiday Inn, con cui ha messo in piedi l'azienda vinicola. Negli anni il suo nome è finito più volte sulle pagine dei giornali britannici, soprattutto per un dettaglio che pesa: fu lui a organizzare l'addio al celibato del principe William prima delle nozze con Kate Middleton, celebrate nel 2011.
Il punto interessante è proprio questo: Pelly è altrettanto vicino a Harry. I due fratelli reali hanno partecipato al suo matrimonio con Wilson in Tennessee nel 2014, e Pelly è stato a sua volta invitato alle nozze di Harry e Meghan Markle a Windsor, nel 2018. Una doppia tessera che oggi, in un quadro di rapporti gelidi tra William e il duca di Sussex, lo trasforma quasi automaticamente in un possibile canale di dialogo. Nient'altro che un'ipotesi, naturalmente. Ma in una storia in cui ogni gesto viene letto con la lente d'ingrandimento, anche una bottiglia di vino consegnata alla regina finisce per fare rumore.
Difficile dire se Pelly stia davvero tessendo qualcosa dietro le quinte o se la sua presenza a Washington sia stata soltanto la conferma di un'amicizia trasversale che lo lega ai Windsor da oltre vent'anni. Quel che è certo è che la stampa britannica e americana — People in testa — continua a interrogarsi sul suo ruolo: amico di lunga data o figura di raccordo in una delle faide più seguite di sempre? La risposta, per ora, resta sospesa.
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