William e Kate con i figli sul set di "Harry Potter": l'educazione da "commoner" che ricorda Lady Diana

George, Charlotte e Louis hanno vissuto una giornata speciale tra scenografie e magia. La scelta della coppia reale di regalare momenti semplici e familiari ai principini segue lo stile educativo della principessa del popolo
Kate Middleton e il principe William hanno regalato ai loro tre figli un momento che resterà tra i ricordi più belli dell’infanzia. George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, hanno infatti visitato il set della nuova serie di Harry Potter, prodotta da HBO e attualmente in lavorazione in Europa. Secondo fonti vicine alla produzione, i bambini hanno incontrato i giovani attori protagonisti e il regista Mark Mylod, vivendo un’esperienza a dir poco unica. Per Louis, in particolare, l’emozione più grande è stata quella di salire sull’Hogwarts Express, il treno simbolo della saga, che per generazioni ha fatto sognare lettori e spettatori.
Non si è trattato soltanto di una gita suggestiva, ma di un gesto che conferma il modello educativo scelto da William e Kate per i loro figli. Pur essendo cresciuti all’interno di una delle famiglie più osservate al mondo, George, Charlotte e Louis vengono incoraggiati a vivere esperienze comuni ai coetanei, al di fuori del rigido protocollo reale. La volontà è quella di offrire un’infanzia il più possibile equilibrata e legata a momenti di normalità: cinema, sport, passeggiate, giochi e ora anche la magia del mondo creato da J.K. Rowling.
Questa scelta educativa non può non riportare alla mente lo stile di Lady Diana. La principessa del Galles, infatti, aveva fatto scuola nel modo di intendere il ruolo materno dentro e fuori Buckingham Palace. Indimenticabili le immagini che la ritraevano con William e Harry sulle montagne innevate o nei parchi divertimenti: momenti semplici, condivisi con i figli al di là delle etichette reali. William, che ha vissuto in prima persona quell’impostazione familiare, sembra oggi replicarla con Kate, consapevole del valore che hanno i ricordi quotidiani rispetto agli impegni di rappresentanza.
Se da un lato la corona britannica resta sinonimo di tradizione e rigore, dall’altro l’approccio di William e Kate mostra un volto più moderno e familiare della monarchia. Portare i figli sul set di una delle saghe più amate al mondo significa non solo regalare loro un’esperienza unica, ma anche trasmettere l’idea che la vita reale non deve essere fatta soltanto di eventi pubblici, cerimonie e protocollo. È un equilibrio delicato, ma fondamentale per preparare i giovani principi a un futuro che li vedrà protagonisti pubblici, senza privarli della spensieratezza dell’infanzia.
In questa scelta si ritrova il filo invisibile che lega Kate e William a Lady Diana. Non si tratta di semplici somiglianze, ma di un vero e proprio modello educativo che attraversa le generazioni. La “principessa del popolo” aveva insegnato che la normalità può essere un tesoro anche dietro i cancelli di Kensington Palace, e oggi suo figlio porta avanti quella lezione. L’uscita sul set di Harry Potter diventa così non solo una gita di famiglia, ma un simbolo di continuità affettiva e di un modo nuovo di vivere la regalità.
