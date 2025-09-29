William e Kate con i figli sul set di "Harry Potter": l'educazione da "commoner" che ricorda Lady Diana

Kate Middleton e il principe William hanno regalato ai loro tre figli un momento che resterà tra i ricordi più belli dell’infanzia. George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, hanno infatti visitato il set della nuova serie di Harry Potter, prodotta da HBO e attualmente in lavorazione in Europa. Secondo fonti vicine alla produzione, i bambini hanno incontrato i giovani attori protagonisti e il regista Mark Mylod, vivendo un’esperienza a dir poco unica. Per Louis, in particolare, l’emozione più grande è stata quella di salire sull’Hogwarts Express, il treno simbolo della saga, che per generazioni ha fatto sognare lettori e spettatori.