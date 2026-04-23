Nato a Londra il 23 aprile 2018, Louis ha conquistato fin da subito il pubblico con la sua spontaneità. Soprannominato in famiglia con nomignoli affettuosi, è stato spesso al centro dell'attenzione durante eventi ufficiali per i suoi gesti vivaci e imprevedibili. Celebri le sue reazioni durante il Giubileo di Platino di Elisabetta II, quando la sua irrequietezza ha rubato la scena. Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato: il piccolo sembra aver trovato un nuovo equilibrio, mostrando un comportamento più in linea con il rigore della monarchia.