Il principe Louis compie 8 anni: chi è il "monello di corte" diventato un piccolo royal impeccabile
Il figlio più giovane dei principi del Galles festeggia il compleanno: cresciuto sotto i riflettori, conquista tutti con energia e spontaneità
principe Louis © Instagram
Il principe Louis spegne otto candeline e mostra una trasformazione sotto gli occhi del mondo. Un tempo protagonista di smorfie e momenti fuori protocollo che lo hanno reso uno dei volti più amati della monarchia britannica, festeggia il suo compleanno mostrando un volto nuovo, più composto, ma sempre irresistibile. Da mascotte della famiglia reale a giovane royal consapevole del proprio ruolo, il percorso del terzogenito di William e Kate segna un passaggio importante.
Come è cambiato il piccolo Louis nel tempo?
Nato a Londra il 23 aprile 2018, Louis ha conquistato fin da subito il pubblico con la sua spontaneità. Soprannominato in famiglia con nomignoli affettuosi, è stato spesso al centro dell'attenzione durante eventi ufficiali per i suoi gesti vivaci e imprevedibili. Celebri le sue reazioni durante il Giubileo di Platino di Elisabetta II, quando la sua irrequietezza ha rubato la scena. Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato: il piccolo sembra aver trovato un nuovo equilibrio, mostrando un comportamento più in linea con il rigore della monarchia.
Il suo ruolo nella famiglia reale
Louis resta il più piccolo dei tre figli dei principi del Galles, accanto al fratello George e alla sorella Charlotte. Se un tempo era considerato la “mascotte”, oggi dimostra di aver compreso il contesto in cui cresce. Anche Carlo III ha spesso mostrato grande tenerezza nei suoi confronti.
Come festeggerà il suo ottavo compleanno?
Nessun evento pubblico, ma una giornata semplice: scuola al mattino e festa in famiglia nel pomeriggio nella residenza di campagna. Ad attenderlo, una celebrazione intima con i nonni e una torta preparata dalla madre. Un equilibrio tra normalità e vita reale che i genitori cercano di preservare il più possibile.
Quali sono le passioni del giovane principe?
Nonostante il contesto istituzionale, Louis resta un bambino pieno di energia. Ama lo sport, in particolare calcio e rugby, ma anche attività più creative come la batteria. Grande curiosità anche per la natura e gli insetti, che osserva con entusiasmo. Una vitalità che continua a renderlo uno dei membri più amati della nuova generazione reale.
Quale futuro lo attende tra studio e responsabilità?
Attualmente frequenta la Lambrook School insieme ai fratelli, ma il suo percorso educativo è già al centro delle discussioni familiari. Come accaduto per il padre, una possibile scelta futura potrebbe essere l'ingresso all'Eton College.
Perché il suo destino sarà diverso da quello di Harry?
Essendo uno "spare", ovvero non destinato direttamente al trono, Louis si trova in una posizione simile a quella dello zio Harry. Tuttavia, i genitori sembrano determinati a costruire per lui un futuro più autonomo, evitando le difficoltà vissute da altri membri della famiglia reale.