Niente smartphone personale e accesso bloccato ai social network: è questa la linea educativa che William e Kate hanno adottato per il loro primogenito George. Una scelta che riflette la crescente preoccupazione, anche se si tratta dei reali, per l’impatto delle tecnologie digitali sui più giovani. Il giovane erede al trono britannico, quasi tredicenne, starebbe infatti crescendo con regole molto rigide sull’uso dei dispositivi digitali. Un approccio che punta a proteggerlo dai rischi legati ai social media, dal cyberbullismo alla dipendenza da schermo. Ma è davvero la scelta "giusta"?