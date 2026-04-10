© Instagram ph. Josh Shinner | 12 anni
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Dalla Royal family britannica arriva un segnale controcorrente: meno tecnologia e più infanzia. Ma quali effetti può avere questa decisione su un ragazzo di 13 anni?
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Niente smartphone personale e accesso bloccato ai social network: è questa la linea educativa che William e Kate hanno adottato per il loro primogenito George. Una scelta che riflette la crescente preoccupazione, anche se si tratta dei reali, per l’impatto delle tecnologie digitali sui più giovani. Il giovane erede al trono britannico, quasi tredicenne, starebbe infatti crescendo con regole molto rigide sull’uso dei dispositivi digitali. Un approccio che punta a proteggerlo dai rischi legati ai social media, dal cyberbullismo alla dipendenza da schermo. Ma è davvero la scelta "giusta"?
Una pratica sempre più diffusa - La decisione non riguarda solo la royal family. Sempre più genitori, nel Regno Unito e non solo, scelgono di ritardare l’accesso dei figli agli smartphone personali. L’obiettivo è favorire uno sviluppo più equilibrato, soprattutto in una fase delicata come quella dei 12-13 anni, in cui identità e relazioni sociali sono ancora in formazione. Gli esperti parlano di una "età critica digitale": è proprio in questo periodo che l’esposizione ai social può influenzare autostima, percezione del corpo e gestione delle emozioni.
Gli effetti su un tredicenne - Ma cosa comporta, concretamente, crescere senza smartphone a 13 anni? Da un lato, i benefici sembrano evidenti. Diversi studi indicano che un uso limitato della tecnologia è associato a una migliore qualità del sonno, maggiore concentrazione e relazioni sociali più autentiche. Senza la pressione costante delle notifiche e dei social, un ragazzo può sviluppare più facilmente capacità di attenzione e autonomia emotiva. Inoltre, l’assenza di social riduce il rischio di confronti continui con modelli irrealistici, spesso fonte di ansia e insicurezza negli adolescenti.
Il rischio di esclusione - Dall’altro lato, però, non mancano le criticità. A 13 anni, gran parte della socialità passa proprio attraverso le piattaforme digitali. Non avere accesso a smartphone e social può generare una sensazione di esclusione dal gruppo dei pari. Per un adolescente, sentirsi “diverso” rispetto agli amici può diventare un fattore di disagio, soprattutto in contesti scolastici dove la comunicazione online è parte integrante della quotidianità.
Educazione digitale, non solo divieti - Gli specialisti sottolineano come la soluzione non sia necessariamente il divieto assoluto, ma un’educazione digitale graduale e consapevole. In questo senso, la scelta dei principi di Galles potrebbe rappresentare una fase iniziale, destinata a evolversi con la crescita del ragazzo. L’obiettivo, spiegano gli esperti, è accompagnare i giovani verso un uso responsabile della tecnologia, piuttosto che escluderli completamente dal mondo digitale.
© IPA
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Un segnale culturale - La decisione che riguarda il principe George assume anche un valore simbolico. In un’epoca dominata dagli schermi, persino una delle famiglie più esposte mediaticamente al mondo sceglie di fare un passo indietro. Un messaggio che invita a riflettere: proteggere l’infanzia oggi significa anche saper dire no, o almeno limitare, alla connessione continua.