Il principe Harry querelato per diffamazione dall'associazione benefica da lui fondata | Lui respinge le accuse

"In qualità di co-fondatore e membro fondatore del consiglio di amministrazione di Sentebale, respingono categoricamente queste accuse offensive e diffamatorie. È incredibile che i fondi di beneficenza vengano ora utilizzati per intraprendere azioni legali contro le stesse persone che hanno costruito e sostenuto l'organizzazione per quasi due decenni". Ad affermarlo un portavoce di Harry e di Mark Dyer, ex amministratore fiduciario di Sentebale, anche lui citato come imputato.