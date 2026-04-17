Nonostante le critiche, Harry e Meghan stanno facendo il possibile per usare a fin di bene la propria visibilità mediatica durante il tour in Australia. All'Università di Swinburne, la duchessa ha partecipato a un confronto con i giovani dell'organizzazione Batyr, impegnata sul tema della salute mentale, e ha parlato senza filtri dell'odio che ha ricevuto online nel corso degli anni. Non si è limitata a raccontare la sua esperienza, ma ha anche parlato di come si può gestire questo tipo di dinamiche, invitando i giovani a sviluppare una maggiore forza interiore rispetto al bullismo online. Anche il principe Harry si è messo a nudo, raccontando il suo percorso con la terapia, che ha definito uno strumento utilissimo per la gestione del benessere psicologico.