Harry e Meghan, il loro viaggio in Australia avrebbe infastidito re Carlo
Secondo alcune indiscrezioni, il sovrano non avrebbe digerito la loro scelta di visitare un ospedale pediatrico legato alla regina Elisabetta II
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Il viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia sta facendo parecchio parlare di sé, sia nel bene che nel male. La coppia ha preso parte ad alcuni eventi, tra cui un intervento all'Università di Swinburne, durante il quale la duchessa del Sussex ha parlato della sua esperienza con il bullismo online. Non è mancata neppure una visita all'ospedale pediatrico di Melbourne, che però, stando a quanto trapelato, non sarebbe stata vista di buon occhio da re Carlo III. La ragione è semplice: il legame della struttura ospedaliera con la regina Elisabetta II.
La controversia sulla visita all'ospedale pediatrico
Tra le voci più critiche nei confronti del viaggio di Harry e Meghan in Australia c'è la commentatrice statunitense Kinsey Schofield, secondo la quale la coppia starebbe sfruttando i propri legami con la famiglia reale per "ripulire la propria immagine". In particolare, secondo Schofield, la visita all'ospedale pediatrico di Melbourne sarebbe stata pianificata per sfruttare il legame della struttura con la regina Elisabetta II, che lo aveva inaugurato nel 1963. Secondo alcune indiscrezioni, lo stesso re Carlo III avrebbe mal digerito la scelta del figlio di mostrarsi pubblicamente in un luogo così vicino alla storia della famiglia reale. Si tratta però di voci di corridoio da prendere con le pinze, soprattutto considerando che solo poche settimane fa le indiscrezioni parlavano di un sovrano pronto a porgere il ramoscello d'ulivo a Harry e Meghan e invitarli a Sandringham in estate.
Le aspre critiche di Kinsey Schofield
L'opinione di Schofield sulle ultime azioni dei Sussex è particolarmente dura e non è dato sapere in modo ufficiale se sia condivisa anche dalla famiglia reale o no. La commentatrice ha definito "molto sinistre" alcune delle decisioni di Harry e Meghan, criticando soprattutto la scelta di apparire in un luogo legato alla storia della Regina Elisabetta II. "Trovo molto sinistro usare bambini morenti e senzatetto come comparse per cercare di salvare quel che resta della propria immagine", ha dichiarato Schofield. Inoltre, ha definito "vergognoso" il fatto che la loro visita sia stata autorizzata senza problemi.
Gli interventi su bullismo online e terapia
Nonostante le critiche, Harry e Meghan stanno facendo il possibile per usare a fin di bene la propria visibilità mediatica durante il tour in Australia. All'Università di Swinburne, la duchessa ha partecipato a un confronto con i giovani dell'organizzazione Batyr, impegnata sul tema della salute mentale, e ha parlato senza filtri dell'odio che ha ricevuto online nel corso degli anni. Non si è limitata a raccontare la sua esperienza, ma ha anche parlato di come si può gestire questo tipo di dinamiche, invitando i giovani a sviluppare una maggiore forza interiore rispetto al bullismo online. Anche il principe Harry si è messo a nudo, raccontando il suo percorso con la terapia, che ha definito uno strumento utilissimo per la gestione del benessere psicologico.