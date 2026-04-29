AMORE REALE

William e Kate, 15 anni di matrimonio: la loro storia d'amore

Dal primo incontro a St. Andrews nel 2001 al sì all'Abbazia di Westminster, fino a tre figli e alla battaglia contro il cancro: tutte le tappe della coppia reale

29 Apr 2026 - 12:13
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Sono passati esattamente quindici anni da quel 29 aprile 2011 in cui il principe William e Kate Middleton si sono detti sì davanti al mondo intero, all'Abbazia di Westminster. Una cerimonia seguita in diretta da oltre due miliardi di spettatori, tra le strade di Londra gremite e i televisori di mezzo pianeta. Quindici anni dopo, i due sono diventati i principi del Galles, primi in linea di successione al trono britannico, hanno avuto tre figli e hanno superato insieme la prova più dura: la battaglia di Kate contro il cancro. La loro è una delle storie d'amore più raccontate degli ultimi decenni, ma per arrivare a quel "sì" è servito un decennio fatto di incontri casuali, sguardi rubati, una rottura, una riconquista e un anello di zaffiro carico di simboli.

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Il primo incontro tra le aule di St. Andrews

 Tutto comincia nel 2001, in Scozia, all'Università di St. Andrews, dove entrambi si iscrivono al corso di Storia dell'Arte. William, allora secondo in linea di successione, e Kate, ragazza di famiglia borghese e benestante ma senza alcun titolo nobiliare, finiscono nella stessa residenza universitaria, la St. Salvator's Hall. Diventano subito amici. L'esperto reale Tom Quinn, in un documentario di Channel 5, ha raccontato che il loro primo vero incontro fu tutt'altro che principesco: William, invitando Kate a una colazione, sarebbe inciampato di fronte a lei ammettendo imbarazzato di aver fatto un esordio disastroso. Da quel momento i due iniziano a frequentarsi quotidianamente, ma per quasi un anno restano semplicemente amici.

La sfilata che cambiò tutto

 A far scoccare la scintilla, secondo la versione passata alla storia, è una serata di beneficenza all'università nel 2002: il Don't Walk Charity Fashion Show, organizzato dagli studenti dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Kate sfila in un abito semitrasparente disegnato dalla giovane stilista Charlotte Todd, e William, seduto in prima fila, smette di guardarla come una compagna di corso. Quel vestito sarebbe poi diventato un cimelio: nel 2011, alla vigilia del royal wedding, è stato battuto all'asta per 78mila sterline, acquistato da un misterioso compratore anonimo. Da quella sera nasce una storia che i due cercano di proteggere come possono, condividendo per quasi quattro anni un appartamento con altri studenti per non destare sospetti.

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La rottura del 2007 e la riconquista

 Nel 2005 la coppia esce ufficialmente allo scoperto e da quel momento i paparazzi non danno più tregua. Le pressioni dei media e della stessa Casa reale finiscono per incrinare il rapporto e nell'aprile del 2007 William e Kate si lasciano. La rottura, però, dura pochi mesi. Secondo quanto ricostruito dalla biografa Tina Brown nel libro "The Palace Papers", sarebbe stata Kate stessa a riconquistare il principe nel giro di qualche mese, mostrandosi serena e indipendente. Un dettaglio rivelatore: nel 2006 Kate avrebbe rifiutato l'invito di William a trascorrere il Natale a Sandringham con la famiglia reale, perché non intendeva partecipare a un evento così istituzionale senza un anello al dito. Una scelta che, secondo Brown, avrebbe segnato per sempre il modo in cui William la guardava.

La proposta in Kenya con l'anello di Lady Diana

 La svolta arriva nell'ottobre del 2010, durante una vacanza in Kenya. È lì, in una baita di montagna, che William chiede a Kate di sposarlo. E lo fa con un gesto carico di significato: le regala l'anello di zaffiro e diamanti che era stato di sua madre, Lady Diana, lo stesso che il padre Carlo le aveva donato nel 1981. L'annuncio ufficiale del fidanzamento arriva il 16 novembre 2010, davanti alle telecamere di mezzo mondo. Da quel momento parte la macchina organizzativa del matrimonio del secolo. Poche ore prima delle nozze, la regina Elisabetta II concede al nipote i titoli di Duca di Cambridge, Conte di Strathearn e Barone Carrickfergus, titoli che, per matrimonio, sarebbero passati anche a Kate.

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Il matrimonio del secolo

 La mattina del 29 aprile 2011 Londra si ferma. Kate arriva all'Abbazia di Westminster a bordo della Rolls-Royce Phantom VI della regina, accompagnata dal padre Michael, e indossa un abito firmato Sarah Burton per Alexander McQueen: pizzo lavorato a mano con la tecnica Carrickmacross, strascico di quasi tre metri, e in testa la tiara Halo prestata dalla sovrana, lo stesso gioiello che Elisabetta aveva ricevuto in regalo per i suoi diciotto anni. Davanti a 1.900 invitati e a un'audience televisiva globale di due miliardi di persone, i due si scambiano le promesse. Poi la carrozza scoperta verso Buckingham Palace, il bacio dal balcone, gli applausi della folla. Da quel giorno Kate è ufficialmente Catherine, Duchessa di Cambridge.

George, Charlotte, Louis e la prova più dura

 Negli anni successivi la famiglia si allarga: nel 2013 nasce il principe George, nel 2015 la principessa Charlotte e nel 2018 il principe Louis. Kate diventa nel frattempo una delle figure più amate della monarchia britannica, ammirata per il suo stile sobrio e per la capacità di muoversi con naturalezza tra ruolo istituzionale e dimensione familiare. Nel settembre del 2022 la morte della regina Elisabetta II cambia gli equilibri: Carlo III sale al trono, William diventa principe del Galles e Kate, di conseguenza, principessa del Galles, lo stesso titolo che era stato di Lady Diana.

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Il colpo più duro, però, arriva nel 2024. A gennaio Kate viene operata all'addome e a marzo, con un videomessaggio che commuove il mondo, annuncia di avere un cancro e di aver iniziato la chemioterapia. Per mesi si ritira dalla scena pubblica. È solo nel gennaio del 2025 che la principessa annuncia che il tumore è in remissione, e da allora è tornata gradualmente ai suoi impegni ufficiali, sempre al fianco di William.

Quindici anni dopo, verso il trono

 Oggi William e Kate sono i futuri sovrani del Regno Unito. Il loro matrimonio, nato tra i banchi di un'università scozzese e celebrato davanti a metà del pianeta, si è trasformato in qualcosa di più di una favola moderna: è diventato la spina dorsale emotiva di una monarchia che, dopo la morte di Elisabetta II e gli strappi con il principe Harry, ha trovato proprio nei principi del Galles il suo volto più rassicurante. Quindici anni dopo quel sì a Westminster, la storia continua.

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© IPA | La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il marito, il principe William, arrivano alla cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106° Arcivescovo di Canterbury, presso la Cattedrale di Canterbury nel Kent
© IPA | La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il marito, il principe William, arrivano alla cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106° Arcivescovo di Canterbury, presso la Cattedrale di Canterbury nel Kent
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