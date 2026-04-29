Sono passati esattamente quindici anni da quel 29 aprile 2011 in cui il principe William e Kate Middleton si sono detti sì davanti al mondo intero, all'Abbazia di Westminster. Una cerimonia seguita in diretta da oltre due miliardi di spettatori, tra le strade di Londra gremite e i televisori di mezzo pianeta. Quindici anni dopo, i due sono diventati i principi del Galles, primi in linea di successione al trono britannico, hanno avuto tre figli e hanno superato insieme la prova più dura: la battaglia di Kate contro il cancro. La loro è una delle storie d'amore più raccontate degli ultimi decenni, ma per arrivare a quel "sì" è servito un decennio fatto di incontri casuali, sguardi rubati, una rottura, una riconquista e un anello di zaffiro carico di simboli.