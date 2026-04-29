Kate Middleton rilancia il cappello a falda larga ed è subito un "must" di primavera
© IPA | La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il marito, il principe William, arrivano alla cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106° Arcivescovo di Canterbury, presso la Cattedrale di Canterbury nel Kent
© IPA | La principessa del Galles Catherine - Kate Middleton - e il marito, il principe William, arrivano alla cerimonia di insediamento di Dame Sarah Mullally come 106° Arcivescovo di Canterbury, presso la Cattedrale di Canterbury nel Kent