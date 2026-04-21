Re Carlo guida le commemorazioni per i cento anni dalla nascita di Elisabetta II con un videomessaggio per celebrare la vita e l'eredità della madre, nata il 21 aprile del 1926 e rimasta più a lungo di tutti i suoi predecessori sul trono di San Giacomo. Immagini e parole sono state registrate nella biblioteca del castello di Balmoral, dove la sovrana si spense l'8 settembre del 2022. Un fotogramma del video è stato pubblicato da Buckingham Palace, ma è stato mantenuto il riserbo sul testo del messaggio rivolto alla nazione.