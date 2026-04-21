I cento anni dalla nascita della regina Elisabetta, Carlo guida le commemorazioni
Videomessaggio del sovrano registrato a Balmoral e un ricevimento a Palazzo per l'anniversario della nascita dell'amata madre
© Afp
Re Carlo guida le commemorazioni per i cento anni dalla nascita di Elisabetta II con un videomessaggio per celebrare la vita e l'eredità della madre, nata il 21 aprile del 1926 e rimasta più a lungo di tutti i suoi predecessori sul trono di San Giacomo. Immagini e parole sono state registrate nella biblioteca del castello di Balmoral, dove la sovrana si spense l'8 settembre del 2022. Un fotogramma del video è stato pubblicato da Buckingham Palace, ma è stato mantenuto il riserbo sul testo del messaggio rivolto alla nazione.
Il videomessaggio dà il via alle celebrazioni
Nel video Carlo III appare in piedi circondato dai libri della residenza reale e sullo sfondo si intravedono due foto della sovrana. Il re e la regina Camilla sono attesi al British Museum per vedere il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta a Londra, nel suggestivo St. James Park, che ha di recente ricevuto il via libera finale da parte del Westminster City Council: è prevista una statua della sovrana collocata a Marlborough Gate, affiancata da una del principe consorte Filippo, morto nel 2021.
Mentre la principessa Anna partecipa all'inaugurazione del Queen Elizabeth II Garden, i nuovi giardini che portano il nome della monarca a Regent's Park. L'evento clou del giorno, con la famiglia reale al completo, inclusi William e Kate, è il ricevimento a Palazzo a cui sono invitati i rappresentanti delle tante associazioni di volontariato di cui la regina era madrina. Per l'occasione, inoltre, Carlo III è stato nominato patron del Queen Elizabeth Trust, un nuovo ente benefico creato in memoria della defunta sovrana.
Intanto, in un documentario realizzato per l'occasione dalla Bbc, la regina Camilla ha ricordato Elisabetta per il senso del dovere: "Per lei aveva la precedenza su tutto".
Le celebrazioni arrivano comunque in un momento in cui la monarchia britannica è alle prese con le ricadute sulla sua popolarità dello scandalo che ha coinvolto l'ex principe Andrea per i legami con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Secondo comunque un sondaggio condotto da YouGov la settimana scorsa, l'81% dei britannici mantiene un'opinione positiva su Elisabetta.