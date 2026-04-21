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Regina Elisabetta, i cento anni di un’icona di stile indimenticabile

A Londra aperta al pubblico la mostra allestita a Buckingham Palace dedicata agli abiti, ai celebri cappellini, agli accessori che l’hanno resa unica

21 Apr 2026 - 00:02
La regina Elisabetta II in un collage di look sfoggiati nel corso degli anni in occasione del Royal Ascot © Afp

La regina Elisabetta II in un collage di look sfoggiati nel corso degli anni in occasione del Royal Ascot © Afp

La regina Elisabetta II è stata la sovrana più longeva del Regno Unito. Ma anche la più amata e mediatica. The Queen è considerata alla stregua di un'influencer ante litteram, grazie al suo stile inconfondibile e alla presenza sui social media. Avrebbe compiuto cento anni, in questo martedì 21 aprile. Scomparsa 96enne nel settembre 2022, dopo oltre 70 anni di regno, in Gran Bretagna sono in programma diverse iniziative per celebrarla e ricordarla. Su tutte, spicca una mostra da non perdere

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I cento anni della regina Elisabetta

 Ha dedicato tutta la vita al suo ruolo e all’adempimento del suo dovere, Elizabeth Alexandra Mary, figlia maggiore di re Giorgio VI. Re Carlo III, suo primogenito, e tutta la Royal family hanno perciò deciso di ricordarla con una serie di eventi, tra cui un memoriale al British Museum, l'intitolazione di un giardino a Regent’s Park, un discorso alla nazione da parte dello stesso sovrano e una mostra che ha da poco aperto i battenti a Buckingham Palace, dal nome che la descrive perfettamente: "Queen Elizabeth II: Her Life in Style", visitabile fino al prossimo 18 ottobre. 

© Afp

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La regina Elisabetta in posa dopo aver registrato il suo tradizionale messaggio per il Natale a Buckingham Palace nel 2018

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La mostra evento a Buckingham Palace

 Un percorso dedicato all'evoluzione di una moda tutta sua e creata su misura per lei. Esposti alla King’s Gallery, del palazzo reale più famoso del regno, oltre 200 abiti e accessori. Dai vestiti indossati nelle occasioni più importanti ai gioielli, dalle scarpe alle borsette, ai mitici cappellini, diventati veri e propri cimeli di una figura che ha segnato profondamente la storia della monarchia britannica e non solo. La mostra londinese, la più grande mai allestita con gli effetti personali della sovrana, ripercorre il suo modo di vestire a partire dall'infanzia negli anni Trenta, comprende il famoso abito da sposa realizzato da Sir Norman Hartnell, indossato nel 1947 e quello della sua incoronazione, offre una ricca selezione anche di ciò che era solita portare nella quotidianità, come foulard, gonne tartan e giacche da equitazione. 

Regina Elisabetta, i suoi abiti in mostra a Buckingham Palace

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© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra
© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra
© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra

© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra

© Afp | L'allora principessa Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo nel giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, a Londra

Come vestiva la regina Elisabetta?

 The Queen ha avuto un modo di vestire molto personale, tradizionale ma al passo con i tempi, capace di fare tendenza anche in età avanzata e ben prima dell'avvento dei social. "Lizzy" è entrata nell'immaginario collettivo in una maniera senza precedenti, è stata una "fashion icon" ante litteram.  

Gioielli e spille "parlanti"

 A rendere famosa la regina Elisabetta è stata anche la sua collezione di gioielli. Le spille, in particolare, tutte preziose e dal significato preciso. Al collo ha sempre avuto collane di diamanti, smeraldi e altre pietre preziose. Tra quelle che però ha indossato più frequentemente nelle occasioni pubbliche, c’era quella a tre giri di perle, in coordinato con gli orecchini. Si dice le sia stata donata da suo nonno, Giorgio V, nel 1935, in occasione del Giubileo d’argento.

Regina Elisabetta, uno stile inconfondibile: i suoi look più iconici

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© Afp | La regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino, il compimento dei suoi 70 anni di regno, nel giugno 2022
© Afp | La regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino, il compimento dei suoi 70 anni di regno, nel giugno 2022
© Afp | La regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino, il compimento dei suoi 70 anni di regno, nel giugno 2022

© Afp | La regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino, il compimento dei suoi 70 anni di regno, nel giugno 2022

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