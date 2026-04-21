Regina Elisabetta, i cento anni di un’icona di stile indimenticabile

Un percorso dedicato all'evoluzione di una moda tutta sua e creata su misura per lei. Esposti alla King’s Gallery, del palazzo reale più famoso del regno, oltre 200 abiti e accessori. Dai vestiti indossati nelle occasioni più importanti ai gioielli, dalle scarpe alle borsette, ai mitici cappellini, diventati veri e propri cimeli di una figura che ha segnato profondamente la storia della monarchia britannica e non solo. La mostra londinese, la più grande mai allestita con gli effetti personali della sovrana, ripercorre il suo modo di vestire a partire dall'infanzia negli anni Trenta, comprende il famoso abito da sposa realizzato da Sir Norman Hartnell, indossato nel 1947 e quello della sua incoronazione, offre una ricca selezione anche di ciò che era solita portare nella quotidianità, come foulard, gonne tartan e giacche da equitazione.