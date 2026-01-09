Zara Tindall, lo stile country chic da copiare alla cugina del principe William

Il look di Zara Tindall, campionessa di stile country chic all'ippodromo
© IPA | Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham
Il look della campionessa olimpica della royal family d'Inghilterra, ritenuta tra le donne meglio vestite (oltre a Kate Middleton)
L'eleganza della discrezione. Zara Tindall è tra le royal meglio vestite secondo Tatler, la testata ritenuta “la Bibbia dell’alta società britannica”. Cugina del principe William (e di Beatrice di York), nipote della regina Elisabetta (con cui ha condiviso la passione per i cavalli), 22esima nella linea di successione al trono britannico: la figlia della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips, non gode di titoli regali per volontà dei suoi stessi genitori, il che le permette di vivere una vita libera da impegni e aspettative legati alla corona.
Quarantaquattro anni, tre figli dal marito ex rugbista Mike Tindall (Mia, Lucas e Lena), Zara Anne Elizabeth, nata Phillips, è anche una cavallerizza britannica. Ha vinto, infatti, una medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e conquistato un oro ai Campionati Mondiali nel 2006. Elegante e discreta, la sua ultima uscita pubblica nel giorno di Capodanno all'ippodromo di Cheltenham, assieme alla sua famiglia, l'ha riconfermata anche campionessa di stile: cappotto lungo scozzese annodato in vita, dolcevita marrone, cerchietto per i capelli in velluto turchese, stivali con tacco alto, guanti e borsa a tracolla in pelle color mogano. Un trionfo country chic.
Non è principessa ma "Miss Zara Phillips" alla nascita e "Mrs. Tindall" dopo il matrimonio. Sono stati i suoi genitori, la principessa Anna (sorella di re Carlo III, seconda dei quattro figli della regina Elisabetta II del Regno Unito e di Filippo di Edimburgo) e il suo primo marito, il capitano Mark Phillips (quindi un commoner) a decidere che i loro figli - Zara e il fratello Peter - non avessero titoli, per permettere loro una vita "più normale", indipendente dagli obblighi reali e meno sotto i riflettori. Mark Phillips rifiutò per lui anche il titolo di marchese che gli era stato offerto dalla suocera, la stessa regina Elisabetta.
La situazione potrebbe però cambiare quando il cugino William salirà al trono. Secondo una fonte riservata ripresa dal Times, il principe del Galles sarebbe infatti disposto ad affidare a Zara la responsabilità di tutto quanto riguarda le corse dei cavalli.