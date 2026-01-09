Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
ELEGANTE E DISCRETA

Zara Tindall, lo stile country chic da copiare alla cugina del principe William

Il look della campionessa olimpica della royal family d'Inghilterra, ritenuta tra le donne meglio vestite (oltre a Kate Middleton)

09 Gen 2026 - 06:58
Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham © IPA

Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham © IPA

L'eleganza della discrezione. Zara Tindall è tra le royal meglio vestite secondo Tatler, la testata ritenuta “la Bibbia dell’alta società britannica”. Cugina del principe William (e di Beatrice di York), nipote della regina Elisabetta (con cui ha condiviso la passione per i cavalli), 22esima nella linea di successione al trono britannico: la figlia della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips, non gode di titoli regali per volontà dei suoi stessi genitori, il che le permette di vivere una vita libera da impegni e aspettative legati alla corona.  

Chi è Zara Tindall, la campionessa olimpica della royal family inglese

 Quarantaquattro anni, tre figli dal marito ex rugbista Mike Tindall (Mia, Lucas e Lena), Zara Anne Elizabeth, nata Phillips, è anche una cavallerizza britannica. Ha vinto, infatti, una medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e conquistato un oro ai Campionati Mondiali nel 2006. Elegante e discreta, la sua ultima uscita pubblica nel giorno di Capodanno all'ippodromo di Cheltenham, assieme alla sua famiglia, l'ha riconfermata anche campionessa di stile: cappotto lungo scozzese annodato in vita, dolcevita marrone, cerchietto per i capelli in velluto turchese, stivali con tacco alto, guanti e borsa a tracolla in pelle color mogano. Un trionfo country chic

Leggi anche

La "rivincita" di Beatrice di York: è lei la royal più elegante

L'arrivo della regina Elisabetta a un Garden party a Buckingham Palace nel maggio 2018

Regina Elisabetta prima influencer: abiti e stile da “fashion icon”

Perché Zara Tindall non ha titoli?

 Non è principessa ma "Miss Zara Phillips" alla nascita e "Mrs. Tindall" dopo il matrimonio. Sono stati i suoi genitori, la principessa Anna (sorella di re Carlo III, seconda dei quattro figli della regina Elisabetta II del Regno Unito e di Filippo di Edimburgo) e il suo primo marito, il capitano Mark Phillips (quindi un commoner) a decidere che i loro figli - Zara e il fratello Peter - non avessero titoli, per permettere loro una vita "più normale", indipendente dagli obblighi reali e meno sotto i riflettori. Mark Phillips rifiutò per lui anche il titolo di marchese che gli era stato offerto dalla suocera, la stessa regina Elisabetta.  

Il look di Zara Tindall, campionessa di stile country chic all'ippodromo

1 di 4
© IPA | Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham
© IPA | Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham
© IPA | Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham

© IPA | Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham

© IPA | Zara Tindall campionessa di stile al New Year's Day Racing Meet di Cheltenham

Che ruolo potrebbe avere Zara Tindall quando William diventerà re?

 La situazione potrebbe però cambiare quando il cugino William salirà al trono. Secondo una fonte riservata ripresa dal Times, il principe del Galles sarebbe infatti disposto ad affidare a Zara la responsabilità di tutto quanto riguarda le corse dei cavalli.  

Leggi anche
Royal Ascot 2025, dalla Royal Family al pubblico: i cappelli più scenografici

Royal Ascot 2025: i cappelli scenografici dell'evento più glamour

La principessa Charlotte di Galles

Perché la principessa Charlotte è la più trendy della Royal Family

zara
zara phillips, zara tindall
principe william

Sullo stesso tema