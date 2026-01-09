Zara Tindall, lo stile country chic da copiare alla cugina del principe William

Non è principessa ma "Miss Zara Phillips" alla nascita e "Mrs. Tindall" dopo il matrimonio. Sono stati i suoi genitori, la principessa Anna (sorella di re Carlo III, seconda dei quattro figli della regina Elisabetta II del Regno Unito e di Filippo di Edimburgo) e il suo primo marito, il capitano Mark Phillips (quindi un commoner) a decidere che i loro figli - Zara e il fratello Peter - non avessero titoli, per permettere loro una vita "più normale", indipendente dagli obblighi reali e meno sotto i riflettori. Mark Phillips rifiutò per lui anche il titolo di marchese che gli era stato offerto dalla suocera, la stessa regina Elisabetta.