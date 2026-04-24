"Grazie per tutti gli auguri al principe Louis. Otto anni, è grandioso!", è la frase scritta da William e Kate, il principe e la principessa del Galles, in accompagnamento al video postato in occasione dell'ottavo compleanno del loro terzogenito, Louis. Nel filmato, il principino viene ritratto mentre si tuffa in mare con la muta da sub, scava nella sabbia, gioca a cricket e corre felice e spensierato sulla spiaggia. Le immagini, girate dal fotografo Matt Porteous durante una vacanza di famiglia in Cornovaglia all'inizio di questo mese, sono state pubblicate sui profili social della coppia. William e Kate avevano, precedentemente, pubblicato anche una fotografia del festeggiato - ritratto sempre da Matt Porteous - a bordo di un'imbarcazione e con il mare sullo sfondo. "Buon compleanno, Louis! Otto anni oggi", avevano scritto mamma e papà.