Kate Middleton, la storica assistente si licenzia: cosa succede a corte
La principessa del Galles saluta una delle figure più importanti della sua vita a palazzo: ecco chi è Natasha Archer
Natasha Archer e Kate Middleton © Instagram
Dietro alcuni dei look più iconici di Kate Middleton c'era lei, sempre presente ma lontana dai riflettori. Dopo quindici anni al suo fianco, Natasha Archer lascia la corte, rompendo il silenzio sul suo ruolo e alimentando la curiosità su ciò che accade davvero dietro le quinte della famiglia reale.
Il ruolo a corte
Per anni considerata "l'ombra" della principessa del Galles, Natasha Archer non si è limitata a curarne l'immagine pubblica. Il suo lavoro comprendeva molto di più: dalla gestione dell'agenda all'organizzazione degli impegni quotidiani, fino al supporto personale.
Tra gli episodi più significativi, si racconta che abbia contribuito anche alla scelta dell'abito blu firmato Jenny Packham, indossato nel 2013 per la prima uscita ufficiale del principe George. Dopo un lungo percorso a corte, Archer ha deciso di voltare pagina: lo scorso febbraio ha lanciato un servizio di consulenza di alta gamma, rivolto a clienti con vite particolarmente complesse e sotto i riflettori.
Il percorso e il rapporto con Kate
Entrata nel mondo della famiglia reale britannica nel 2007 al servizio del Duca e della Duchessa di Gloucester, Archer ha poi proseguito la sua carriera a Clarence House, lavorando con il Principe William e il Principe Harry.
Con l'ingresso ufficiale di Kate Middleton nella famiglia reale nel 2011, è diventata una figura centrale al fianco della coppia. Un rapporto costruito nel tempo, fatto di fiducia e quotidianità, che l'ha resa una presenza imprescindibile nella gestione della vita pubblica della principessa.
Le dichiarazioni e i retroscena
Pur mantenendo grande riservatezza sugli aspetti più delicati del suo lavoro, Natasha Archer ha voluto chiarire un punto importante: l'etichetta di "stylist" le è sempre stata stretta. "Non sono una stylist tradizionale, mi occupo di tutto" ha spiegato, sottolineando come il suo ruolo includesse anche aspetti organizzativi e strategici. Un lavoro molto più ampio e complesso di quanto spesso raccontato, che oggi intende valorizzare attraverso la sua nuova attività.
Il profilo di Natasha Archer
Laureata al King's College in studi ispanici, Archer è sposata dal 2017 con il fotografo reale Chris Jackson, con cui ha due figli. Sempre impeccabile nello stile e discreta nella presenza pubblica, ha costruito la sua carriera lavorando a stretto contatto con alcuni dei membri più importanti della famiglia reale. Nel 2019 è stata insignita dell'Ordine Reale Vittoriano, riconoscimento per il suo servizio e la sua dedizione.
L'addio e il futuro
L'addio è stato accompagnato dagli auguri ufficiali di corte, ma secondo indiscrezioni la sua assenza si farebbe già sentire. Al momento, infatti, Kate Middleton non avrebbe ancora scelto una sostituta. Nel frattempo, Natasha Archer guarda avanti, pronta a costruire una nuova fase della sua carriera tra consulenze e progetti internazionali. I segreti della corte restano custoditi, ma il suo addio segna senza dubbio un cambiamento importante negli equilibri interni della famiglia reale.