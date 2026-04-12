Pur mantenendo grande riservatezza sugli aspetti più delicati del suo lavoro, Natasha Archer ha voluto chiarire un punto importante: l'etichetta di "stylist" le è sempre stata stretta. "Non sono una stylist tradizionale, mi occupo di tutto" ha spiegato, sottolineando come il suo ruolo includesse anche aspetti organizzativi e strategici. Un lavoro molto più ampio e complesso di quanto spesso raccontato, che oggi intende valorizzare attraverso la sua nuova attività.