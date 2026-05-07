Meghan Markle e l'evento a Sydney
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Sette candeline e un piccolo album di famiglia svelato a sorpresa. Il 6 maggio il principino Archie, primogenito di Meghan Markle e del principe Harry, ha compiuto sette anni. La duchessa di Sussex ha scelto Instagram per celebrare il figlio, pubblicando un messaggio affettuoso accompagnato da due scatti finora mai condivisi: il principe Harry che culla il neonato Archie e una passeggiata recente del bambino mano nella mano con la sorellina Lilibet.
Da quando, nel 2024, Meghan è tornata attiva sulla piattaforma, festeggiare i compleanni dei figli in pubblico è diventato un piccolo rito. L'anno scorso, per i sei anni di Archie, la duchessa aveva ringraziato fan e amici per gli auguri e raccontato lo stupore di vedere il bambino crescere così in fretta. Anche stavolta il post ha collezionato in poche ore migliaia di reazioni, alimentando la curiosità intorno alla quotidianità della famiglia Sussex a Montecito.
La data del 6 maggio segna anche il terzo anniversario dell'incoronazione di Re Carlo III, nonno di Archie. Nei giorni precedenti il sovrano e la regina Camilla sono stati ospiti negli Stati Uniti per una visita di Stato, ma non hanno raggiunto la coppia in California. I rapporti restano tesi: Harry, in un'intervista rilasciata alla BBC un anno fa, aveva ammesso di sperare in una riconciliazione, ricordando che "la vita è preziosa" e che il padre non gli rivolge più la parola per via delle questioni legate alla sicurezza. L'ultimo incontro tra i due risale a settembre 2025.
Mentre la famiglia festeggia in privato, intorno a Meghan continuano a circolare voci di una fase complicata sul fronte professionale. Negli ultimi giorni la duchessa è finita nel mirino della satira di Saturday Night Live, in uno sketch che ha presentato Harry come "ostaggio" della moglie.
Ha fatto rumore anche la sua assenza dal Met Gala, evento clou guidato da Anna Wintour e quest'anno sponsorizzato da Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha parlato di un'abitudine "disastrosa" a entrare in rotta con i nomi più influenti del settore, mentre il biografo Phil Dampier sostiene che oltreoceano l'interesse per la coppia si sia notevolmente raffreddato.
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