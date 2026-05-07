Da quando, nel 2024, Meghan è tornata attiva sulla piattaforma, festeggiare i compleanni dei figli in pubblico è diventato un piccolo rito. L'anno scorso, per i sei anni di Archie, la duchessa aveva ringraziato fan e amici per gli auguri e raccontato lo stupore di vedere il bambino crescere così in fretta. Anche stavolta il post ha collezionato in poche ore migliaia di reazioni, alimentando la curiosità intorno alla quotidianità della famiglia Sussex a Montecito.