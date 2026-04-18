Meghan Markle, “Meet & Greet” da capogiro: fan spremuti per un selfie con la duchessa

Due ore con la duchessa (e polemiche sui social) - A far discutere non è stato solo il costo, ma anche la durata dell’incontro. Meghan, infatti, è rimasta all’evento per circa due ore, partecipando principalmente a una sessione di domande e risposte con il pubblico. Una presenza breve rispetto alle aspettative di chi aveva pagato migliaia di dollari per un intero weekend “con” la duchessa. Sui social non sono mancate critiche: molti utenti hanno accusato l’evento di essere più un’operazione commerciale che un vero momento di incontro con i fan. Lo staff della Markle, tuttavia, ha chiarito che la sua partecipazione era sempre stata limitata a quell’intervento specifico e che non era previsto un coinvolgimento per tutta la durata dell'evento.