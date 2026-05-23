"Amici", il vincitore Lorenzo Salvetti: "Ho visto mia madre perdere i suoi genitori e ho sofferto con lei"

Dopo un video-messaggio da parte dei suoi genitori, Silvia Toffanin ripercorre un episodio di grande sofferenza che il giovane ha vissuto quando i nonni materni sono venuti a mancare, e mentre sua madre soffriva inconsciamente lo faceva anche lui. "Non ho vissuto tanto i miei nonni perché ero piccolino e ho pochi ricordi. Ma probabilmente come dice anche mia madre è una cosa che mi porto dietro perché continuo a dire a lei e papà che voglio vederli sempre felici. Ho questo costante bisogno di sentirli felici e tranquilli, quando loro stanno male sto male anche io", confida Lorenzo dimostrando una grande sensibilità agli occhi della conduttrice e del pubblico in studio.