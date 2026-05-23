"Amici", il vincitore Lorenzo Salvetti: "Ho visto mia madre perdere i suoi genitori e ho sofferto con lei"

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Nella puntata di "Verissimo - Speciale Amici" Lorenzo Salvetti, vincitore della venticinquesima edizione del talent di Canale 5, parla del legame con la sua famiglia. "Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, un trionfo dopo tanti sacrifici" dice il giovane cantante.
Dopo un video-messaggio da parte dei suoi genitori, Silvia Toffanin ripercorre un episodio di grande sofferenza che il giovane ha vissuto quando i nonni materni sono venuti a mancare, e mentre sua madre soffriva inconsciamente lo faceva anche lui. "Non ho vissuto tanto i miei nonni perché ero piccolino e ho pochi ricordi. Ma probabilmente come dice anche mia madre è una cosa che mi porto dietro perché continuo a dire a lei e papà che voglio vederli sempre felici. Ho questo costante bisogno di sentirli felici e tranquilli, quando loro stanno male sto male anche io", confida Lorenzo dimostrando una grande sensibilità agli occhi della conduttrice e del pubblico in studio.
Poi aggiunge: "Ho mia nonna paterna Milena che mi segue, ha 89 anni e non ha perso un day time. È davvero una forza della natura, ha una grinta incredibile, ne ha più di me a volte. È veramente forte" conclude.