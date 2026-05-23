Angie debutta con il suo album Sogni di vetro. Classe 2001, all'anagrafe Angelica Paola Ibba, è originaria della Sardegna e milanese d'adozione. La cantautrice è stata tra i sei concorrenti che hanno avuto accesso alla finale di Amici 2026, e si è aggiudicata il Trofeo delle Radio, un riconoscimento assegnato dai principali network radiofonici italiani. A nove anni entra a far parte del cast della quarta edizione di "Ti lascio una canzone". Diplomata in canto moderno all'accademia VMS Italia di Loretta Martinez, si fa strada sui social e ottiene un grande sèguito su TikTok e Instagram. Con i suoi follower condivide l'esperienza del suo primo progetto discografico da cantautrice, raccontando della scrittura del suo singolo di debutto, Scema. Dopo l’uscita del brano Vent’anni, è entrata a far parte dei 24 finalisti di Sanremo Giovani 2024, partecipando alla prima puntata del programma con il suo singolo Scorpione. Nel 2025 ha pubblicato i brani Se ci lasciassimo domani, entrato nella classifica "VIRAL" di Spotify Italia e dolcedolcemente. Angie predilige un approccio diretto alla scrittura e all’interpretazione: nelle sue canzoni parla di esperienze vissute e di sé stessa, creando una forte immedesimazione con il suo pubblico.