DURANTE LA FINALE

"Amici", Emiliano Fiasco a Tgcom24: "Mi piacerebbe ballare in tutti i teatri in giro per il mondo"

Durante la finale del talent, il ballerino ha risposto alla domanda della giornalista Valeria De March

18 Mag 2026 - 12:00
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Emiliano Fiasco è senza dubbio tra i protagonisti della venticinquesima edizione di "Amici" e, come dichiarato a Tgcom24 durante la finale del talent, sembra avere già le idee chiare su cosa fare in futuro. "Tu sei un talento naturale, sei nato per stare in scena - ha commentato la giornalista Valeria De March, invitata nello studio di Maria De Filippi per rappresentare la testata all news di Mediaset -. Da dove si ricomincia a lavorare da domani? E con quale obiettivo, dove sogni di arrivare?"

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"A me piacerebbe tanto ballare in delle compagnie, magari compagnie molto grandi come l'NDT, e ballare in tutti i teatri in giro per il mondo". Il ballerino ha proseguito soffermandosi sul lavoro che sta facendo pronunciare in maniera corretta tutte le canzoni e poter lavorare all'estero: "Quello è il mio grande problema in realtà. Infatti va studiato".

Nel corso della serata, Emiliano si è aggiudicato il premio della critica superando la cantante Elena. Un riconoscimento, offerto da Enel e votato dai giornalisti, che dimostra ancora una volta il valore del giovane talento.

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