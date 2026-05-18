"Amici", Emiliano Fiasco a Tgcom24: "Mi piacerebbe ballare in tutti i teatri in giro per il mondo"

Emiliano Fiasco è senza dubbio tra i protagonisti della venticinquesima edizione di "Amici" e, come dichiarato a Tgcom24 durante la finale del talent, sembra avere già le idee chiare su cosa fare in futuro. "Tu sei un talento naturale, sei nato per stare in scena - ha commentato la giornalista Valeria De March, invitata nello studio di Maria De Filippi per rappresentare la testata all news di Mediaset -. Da dove si ricomincia a lavorare da domani? E con quale obiettivo, dove sogni di arrivare?"
"A me piacerebbe tanto ballare in delle compagnie, magari compagnie molto grandi come l'NDT, e ballare in tutti i teatri in giro per il mondo". Il ballerino ha proseguito soffermandosi sul lavoro che sta facendo pronunciare in maniera corretta tutte le canzoni e poter lavorare all'estero: "Quello è il mio grande problema in realtà. Infatti va studiato".
Nel corso della serata, Emiliano si è aggiudicato il premio della critica superando la cantante Elena. Un riconoscimento, offerto da Enel e votato dai giornalisti, che dimostra ancora una volta il valore del giovane talento.