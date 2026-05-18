"Amici", Emiliano Fiasco a Tgcom24: "Mi piacerebbe ballare in tutti i teatri in giro per il mondo"

Emiliano Fiasco è senza dubbio tra i protagonisti della venticinquesima edizione di "Amici" e, come dichiarato a Tgcom24 durante la finale del talent, sembra avere già le idee chiare su cosa fare in futuro. "Tu sei un talento naturale, sei nato per stare in scena - ha commentato la giornalista Valeria De March, invitata nello studio di Maria De Filippi per rappresentare la testata all news di Mediaset -. Da dove si ricomincia a lavorare da domani? E con quale obiettivo, dove sogni di arrivare?"