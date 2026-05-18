"Amici", Emiliano Fiasco vince il premio della critica

Emiliano Fiasco vince il premio della critica della 25esima edizione di "Amici" dopo un serrato testa a testa con la cantante Elena. Il riconoscimento, offerto da Enel e votato dai giornalisti, premia il talento e la crescita del giovane ballerino, considerato fin dall’inizio uno dei profili più solidi del programma.
Allievo di Alessandra Celentano, Emiliano era stato il primo candidato a ottenere il banco della scuola e, successivamente, il primo ad accedere al Serale. Classe 2008, originario di Roma, si è distinto per tecnica, presenza scenica e una sensibilità interpretativa che ha colpito tutti i professori.
Non a caso, la sua prima esibizione sulle note di "Bird Set Free" aveva convinto immediatamente la commissione, che gli aveva assegnato tre Sì senza esitazioni.
Durante il provino, Maria De Filippi aveva letto la sua presentazione, rivelando un lato più fragile del ragazzo: "Piango tanto, a volte anche di felicità o per la danza. Ho sempre tanta paura di deludere chi punta su di me". Parole che avevano mostrato la sua profondità emotiva e la grande responsabilità che sente nei confronti di chi lo sostiene.