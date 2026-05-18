"Amici", Lorenzo Salvetti è il vincitore del circuito canto

La finale del circuito canto di "Amici" incorona Lorenzo Salvetti, che conquista il titolo superando la rivale Elena, allieva di Rudy Zerbi.
Il giovane interprete, seguito da Lorella Cuccarini, ottiene così l’accesso al duello conclusivo della venticinquesima edizione del talent show, dove affronterà il ballerino Alessio di Ponzio per la vittoria assoluta.
Lorenzo, classe 2008, arriva a questo traguardo dopo un percorso artistico iniziato molto presto. Cresciuto in provincia di Verona, in una famiglia profondamente legata alla musica, viene iscritto a una scuola di musical e teatro quando ha appena otto anni. Nel 2024 partecipa a "X Factor", arrivando fino alla finale e facendosi conoscere dal grande pubblico.
Nonostante quell’esperienza importante, il giovane decide di rimettersi in gioco ad "Amici", cercando nuove conferme e un’ulteriore crescita personale.
Poco prima di esibirsi per ottenere la maglia d’oro, ha tracciato un bilancio sul suo percorso all’interno della scuola: "Sono entrato con la voglia di mettermi in gioco e tante conferme che avevo si sono un po' distrutte. Non in senso cattivo, ma anche per cose tecniche".
In quell'occasione, Lorenzo ha ammesso di aver vissuto momenti altalenanti, ma proprio per questo sentiva il bisogno di dimostrare qualcosa in più: "Ho fatto un percorso altalenante e oltre a voler chiudere un cerchio, mi piacerebbe sciogliere i dubbi degli altri due professori, per far vedere che anche io so ingranare le marce e andare".