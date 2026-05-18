"Amici", Alessio Di Ponzio è il vincitore del circuito ballo

La finale del circuito danza di "Amici" si chiude con il trionfo di Alessio Di Ponzio, che conquista il titolo superando il rivale Emiliano, allievo di Alessandra Celentano.
Il ballerino, seguito da Emanuel Lo, accede così al duello conclusivo della venticinquesima edizione del talent show, dove sfiderà il cantante Lorenzo Salvetti per la vittoria assoluta.
Il percorso di Alessio ha un valore simbolico ancora più forte se si considera ciò che è accaduto l’anno precedente. Durante la scorsa edizione, infatti, il giovane danzatore aveva impressionato i professori con il suo stile e la sua determinazione, fino a quando un grave infortunio lo aveva costretto a ritirarsi dalla gara.
A distanza di dodici mesi, però, il ballerino è tornato più maturo e consapevole. Ha riconquistato la maglia del Serale e ha affrontato ogni prova con la volontà di arrivare fino in fondo, trasformando quella battuta d’arresto in un punto di ripartenza.
Dopo la proclamazione, il ballerino si è lasciato andare a un ringraziamento sentito: "Vorrei ringraziare il mio prof per aver continuato a credere in me nonostante il lungo tempo, poi anche i fisioterapisti". Parole che raccontano un percorso fatto di fatica, disciplina e sostegno costante, culminato in una vittoria che ha il sapore della rivincita personale.