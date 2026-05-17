"Amici", Lorenzo supera Angie e diventa il quinto finalista

La sfida decisiva tra i due giovani artisti si articola in tre momenti distinti, pensati per mettere in luce stili e sensibilità differenti. Ad aprire è Angie, che sceglie un mashup energico degli Abba, unendo "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" e "Mamma Mia". Lorenzo risponde con un brano completamente diverso per atmosfera, puntando sull’intensità emotiva di "Generale" di Francesco De Gregori.