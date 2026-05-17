"Amici", Lorenzo supera Angie e diventa il quinto finalista

Lorenzo è il quinto finalista di "Amici". Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini supera la compagna di team Angie e raggiunge Alessio, Emiliano, Nicola ed Elena nella corsa verso la vittoria.
La sfida decisiva tra i due giovani artisti si articola in tre momenti distinti, pensati per mettere in luce stili e sensibilità differenti. Ad aprire è Angie, che sceglie un mashup energico degli Abba, unendo "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" e "Mamma Mia". Lorenzo risponde con un brano completamente diverso per atmosfera, puntando sull’intensità emotiva di "Generale" di Francesco De Gregori.
Nella seconda manche, la ragazza cambia registro e si avvicina al mood più introspettivo del rivale, proponendo la ballad "Balorda nostalgia" di Olly. Lorenzo, invece, resta fedele alla linea cantautorale e porta sul palco "L’amore è" di Enrico Nigiotti, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua narrazione musicale.
L’ultimo atto è dedicato ai singoli più recenti dei due concorrenti. Angie presenta la ritmata "Signorina", performance durante la quale scivola dalle scale ma riesce a proseguire senza interrompersi, dimostrando grande professionalità. Lorenzo chiude con "Dimmelo tu", un brano orecchiabile che gli permette di mantenere il controllo della scena e di mostrare sicurezza.