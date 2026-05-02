"Amici", Maria De Filippi al gioco delle password con Marco Bocci e Giulia Michelini

La rimonta della coppia De Filippi - Michelini non tarda da arrivare. Provvidenziale è il round dove indovinano la parola "scopettino", e la vittoria degli avversari viene decisa solo all'ultima manche con la password "rimorchiare". La conduttrice partecipa alla penitenza e dopo qualche tentativo l'attrice pesca l'uovo "debole" che si rompe in testa.