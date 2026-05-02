"Amici", Maria De Filippi al gioco delle password con Marco Bocci e Giulia Michelini
La conduttrice accetta di scendere in campo al posto di Rudy Zerbi
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Nella puntata di "Amici 25" di sabato 2 maggio Alessandro Cattelan con il suo gioco delle "Password" ospita Marco Bocci e Giulia Michelini. L'attore fa coppia con Amadeus mentre l'attrice gioca insieme a Maria De Filippi che accetta di scendere in campo al posto di Rudy Zerbi.
"Rudy sai che nella top five delle cose che preferisco nella vita c'è quella di giocare insieme a te però l'ipotesi di avere Maria De Filippi qui al tavolo è epocale", dice Alessandro Cattelan mentre Rudy Zerbi senza battere ciglio accetta: "Me ne vado subito!". Il gioco prende il via e il primo punto viene assegnato alla coppia Amadeus-Bocci: con "Adriana" il giudice fornisce l'indizio decisivo al compagno di squadra che indovina la parola nascosta: "Rocky".
La rimonta della coppia De Filippi - Michelini non tarda da arrivare. Provvidenziale è il round dove indovinano la parola "scopettino", e la vittoria degli avversari viene decisa solo all'ultima manche con la password "rimorchiare". La conduttrice partecipa alla penitenza e dopo qualche tentativo l'attrice pesca l'uovo "debole" che si rompe in testa.