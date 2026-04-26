"Amici", eliminato Alex: "Me l'aspettavo, era arrivato il mio momento"
Il ballerino latinoamericano, ultimo rappresentante della squadra di Veronica Peparini, perde la sfida a tre contro Elena e Lorenzo
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È Alex l’eliminato della puntata del Serale di "Amici" di sabato 25 aprile. Il ballerino latinoamericano, ultimo rappresentante della squadra di Veronica Peparini, perde la sfida a tre contro i cantanti Elena (team Rudy Zerbi) e Lorenzo (team Lorella Cuccarini) ed è costretto a lasciare il talent show.
Un esito che, in qualche modo, Alex sembrava aver già intuito. Prima del verdetto, infatti, aveva confidato a Maria De Filippi di aver trascorso l’intera giornata in lacrime, convinto che il suo percorso fosse arrivato al capolinea. "Ce l’ho proprio come sensazione, è arrivato il mio momento", aveva ammesso, spiegando che la sua paura non era tanto l’eliminazione in sé, quanto ciò che lo aspettava fuori. "Ho timore di non riuscire a fare quello che voglio nella vita".
Un’ansia che viene però subito smorzata da una notizia inaspettata. Contestualmente all’eliminazione, infatti, il ragazzo riceve una proposta di lavoro all’interno dello spettacolo internazionale "Burn the Floor," una delle produzioni più prestigiose nel mondo della danza latina. Un riconoscimento importante, che conferma il valore del suo talento e apre per lui una nuova fase professionale.
Durante il suo discorso di saluto, il ballerino ripercorre brevemente il suo percorso nella scuola, iniziato a settembre. "C’è stato un periodo in cui avevo iniziato a credere di più in me stesso, ma ultimamente facevo fatica", racconta con sincerità. Poi aggiunge: "Voglio ringraziare tutti quanti. Mi sono sempre trovato un po’ in difficoltà nei posti nuovi, ma qui sono riuscito a sbloccarmi, sia come ballerino che come persona".