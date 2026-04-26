"Amici", eliminato Alex: "Me l'aspettavo, era arrivato il mio momento"

Un esito che, in qualche modo, Alex sembrava aver già intuito. Prima del verdetto, infatti, aveva confidato a Maria De Filippi di aver trascorso l’intera giornata in lacrime, convinto che il suo percorso fosse arrivato al capolinea. "Ce l’ho proprio come sensazione, è arrivato il mio momento", aveva ammesso, spiegando che la sua paura non era tanto l’eliminazione in sé, quanto ciò che lo aspettava fuori. "Ho timore di non riuscire a fare quello che voglio nella vita".