"Amici", Gard blocca l’esibizione per un errore e Amadeus lo rincuora: "A Sanremo succede sempre"
Durante uno dei guanti di sfida della quinta puntata del talent show, il cantante sbaglia e s'interrompe
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Durante la quinta puntata del Serale di "Amici", in onda sabato 18 aprile, il guanto di sfida tra Gard – della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo – e Riccardo, schierato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, diventa uno dei momenti più commentati della serata. I due si confrontano su un brano complesso e carico di emozione, "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante.
Pochi secondi dopo l’inizio, però, Gard si blocca: un attimo di confusione lo porta a interrompere l’esibizione. "Scusate, ho sbagliato. Mi devo fermare", dice con sincerità, mentre il pubblico lo incoraggia con un lungo applauso. Anche Amadeus interviene per sostenerlo: "Sai quante volte a Sanremo succede la stessa cosa? Hai fatto la cosa migliore possibile, fermarti".
Il conduttore si avvicina al giovane cantante e lo invita a ritrovare la calma: "Dovete mettervi in una condizione di serenità. State per interpretare una delle canzoni più belle della musica italiana. Ora beviti un goccio d’acqua, hai la salivazione a zero".
Riacquistata la concentrazione, Gard riparte da capo e porta a termine la performance. Alla domanda di Maria De Filippi sulla sua soddisfazione, risponde con un sorriso: "Molto soddisfatto. Mi era già successo una volta e mi sono detto 'facciamo che non succeda più'". E questa seconda volta, infatti, fila tutto liscio.
Nella valutazione finale della prova, però, a spuntarla è Riccardo, che conquista il punto per la sua squadra, mentre Gard incassa comunque l’apprezzamento del pubblico per la sua capacità di reagire e rimettersi in gioco.