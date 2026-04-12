"Amici 25", il gioco delle password ospita Orietta Berti e Pierpaolo Spollon
Insieme alla cantante e all'attore partecipano Amadeus e Anna Pettinelli
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Nella puntata di "Amici 25" di sabato 11 aprile Alessandro Cattelan con il suo gioco delle "Password" ospita Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. La cantante fa coppia con Amadeus mentre l'attore gioca insieme ad Anna Pettinelli.
"Il mio sogno Anna è quello di vederti un giorno giocare con Rudy Zerbi ma anche Pier è un bel partner" dice Alessandro Cattelan mentre Anna Pettinelli senza pensarci due volte risponde: "Mi farebbe perdere!". Il gioco prende il via e il primo punto viene preso dalla coppia Pettinelli - Spollon. "Mi fai venire l'ansia da prestazione" commenta l'attore alla sua partner durante il gioco.
La rimonta della coppia Berti - Amadeus non tarda ad arrivare così come la loro vittoria. La sconfitta costa particolarmente cara ad Anna Pettinelli che, costretta a subire la penitenza delle uova, subisce l'intervento immediato di Rudy Zerbi. Il prof di canto non si è fatto sfuggire l'occasione e, dopo aver chiesto il permesso, ha rotto un uovo direttamente sulla testa della collega. La reazione della Pettinelli è stata quella di lanciare uova contro Zerbi nel tentativo di vendicarsi. Una scena che ha scatenato le risate di tutto lo studio.