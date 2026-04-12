"Amici 25", il gioco delle password ospita Orietta Berti e Pierpaolo Spollon

"Il mio sogno Anna è quello di vederti un giorno giocare con Rudy Zerbi ma anche Pier è un bel partner" dice Alessandro Cattelan mentre Anna Pettinelli senza pensarci due volte risponde: "Mi farebbe perdere!". Il gioco prende il via e il primo punto viene preso dalla coppia Pettinelli - Spollon. "Mi fai venire l'ansia da prestazione" commenta l'attore alla sua partner durante il gioco.