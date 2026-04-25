"Amici", Cristiano Malgioglio festeggia i "18 anni": "Sono pronto per il ballo delle debuttanti"
Il paroliere accoglie la sorpresa con la sua consueta teatralità, tra gesti enfatici e ringraziamenti
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Da talent show a inaspettata festa di compleanno. Nella puntata di sabato 25 aprile di "Amici", dopo la consueta introduzione dei giudici, Maria De Filippi chiama in studio il giudice speciale di questa edizione, Cristiano Malgioglio. Ma, invece del tradizionale ingresso, la scena si trasforma in qualcosa di inatteso: tra applausi e sorrisi compare una torta di compleanno, portata al centro del palco come un piccolo evento nello spettacolo.
Sulla superficie, un numero che non passa inosservato: 18. La scelta strappa una risata generale, mentre il paroliere osserva divertito e accoglie la sorpresa con la sua consueta teatralità, tra gesti enfatici e ringraziamenti.
Subito dopo, il registro si sposta su una nota più intima, pur senza perdere quella leggerezza che caratterizza il personaggio. "Non ho mai festeggiato il compleanno, lo faccio da quattro anni da quando sono qui", racconta, rivolgendosi direttamente alla conduttrice. "Se lo faccio devo ringraziare questa donna speciale", aggiunge, riconoscendo il ruolo centrale di De Filippi nel trasformare quel suo momento in un rito condiviso.
Come spesso accade con Malgioglio, anche la chiusura si affida all’ironia. "Sono pronto per il ballo delle debuttanti, Montecarlo mi aspetta”, scherza, giocando con il numero delle candeline e riportando il clima su una dimensione leggera e spettacolare, perfettamente in linea con lo spirito del programma.