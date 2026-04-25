"Amici", Cristiano Malgioglio festeggia i "18 anni": "Sono pronto per il ballo delle debuttanti"

Subito dopo, il registro si sposta su una nota più intima, pur senza perdere quella leggerezza che caratterizza il personaggio. "Non ho mai festeggiato il compleanno, lo faccio da quattro anni da quando sono qui", racconta, rivolgendosi direttamente alla conduttrice. "Se lo faccio devo ringraziare questa donna speciale", aggiunge, riconoscendo il ruolo centrale di De Filippi nel trasformare quel suo momento in un rito condiviso.