"Amici 25", Vincenzo Comunale e la battuta su De Martino: "Devo solo trovare…"

Durante la sua performance, l'artista si è lasciato andare a una battuta su Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027. "Maria, di solito porti fortuna alle carriere degli artisti. Io penso di avere i presupposti perché sono napoletano, ho un passato da ex fruttivendolo e ora devo solo trovare una fidanzata sudamericana più famosa di me e tra qualche anno mi fanno presentare Sanremo. Il percorso dovrebbe essere questo. Sto scherzando, un saluto a Stefano, ti voglio bene!".