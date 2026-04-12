"Amici 25", Vincenzo Comunale e la battuta su De Martino: "Devo solo trovare…"
Il comico è l'ospite della quarta puntata del talent show di Canale 5
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Vincenzo Comunale è l'ospite della quarta puntata della venticinquesima edizione di "Amici". Il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ospita il comico che regala un momento di spensieratezza e divertimento al pubblico.
Durante la sua performance, l'artista si è lasciato andare a una battuta su Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027. "Maria, di solito porti fortuna alle carriere degli artisti. Io penso di avere i presupposti perché sono napoletano, ho un passato da ex fruttivendolo e ora devo solo trovare una fidanzata sudamericana più famosa di me e tra qualche anno mi fanno presentare Sanremo. Il percorso dovrebbe essere questo. Sto scherzando, un saluto a Stefano, ti voglio bene!".
"Dico che sto scherzando non tanto per Stefano più che altro per la mia ragazza, dovesse chiedermi un falò di confronto poi Maria faccio un programma che non è il tuo e non mi sembra il caso" scherza il comico con la conduttrice.
A chiudere la quarta puntata di "Amici 25" ci pensa J-Ax con il brano "Italia Starter Pack" presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l'esibizione del rapper, Maria De Filippi saluta i professori, i giudici, il direttore artistico Stéphane Jarny e il pubblico.