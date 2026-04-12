"Amici 25", Caterina è l'eliminata della puntata di sabato 11 aprile
La cantante, della squadra Zerbi - Celentano, lascia il talent show di Canale 5
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La quarta puntata della venticinquesima edizione di "Amici" vede l'eliminazione di Caterina Lumina, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dopo aver parlato con i tre ragazzi al ballottaggio: Alessio, Caterina e Alex, Maria De Filippi annuncia che è la cantante a dover lasciare il talent show di Canale 5. "Mi mancherete" dice Caterina agli altri allievi.
Dopo il ballottaggio tra Alex e Lorenzo, ad aprire le danze è Alessio, che si è esibito sulle note di "90 minuti" insieme a Samu Segreto. Subito dopo è stata la volta di Alex con la sua performance sul brano "Arrogante", mentre Caterina si è giocata il tutto per tutto puntando sulle emozioni di un classico del cinema "Take my breath away".
Arrivati in casetta, Maria De Filippi rivela il verdetto dei giudici: a dover lasciare la scuola è Caterina Lumina, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. "Entrare qua dentro è stato un regalo incredibile, il fuori mi spaventa ma sono certa che continuerò a fare musica e spero che questo sia un nuovo inizio", ha detto l'alunna dopo l'annuncio dell'eliminazione.