"Amici 25", Caterina è l'eliminata della puntata di sabato 11 aprile

Arrivati in casetta, Maria De Filippi rivela il verdetto dei giudici: a dover lasciare la scuola è Caterina Lumina, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. "Entrare qua dentro è stato un regalo incredibile, il fuori mi spaventa ma sono certa che continuerò a fare musica e spero che questo sia un nuovo inizio", ha detto l'alunna dopo l'annuncio dell'eliminazione.