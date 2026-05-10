"Amici 25": Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena sono in finale | Angie e Lorenzo si contendono il quinto posto
La semifinale del talent show di Maria De Filippi ha confermato solo quattro dei cinque allievi che avranno accesso diretto alla finale
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La semifinale del talent show di Maria De Filippi, "Amici 25", ha confermato tra i finalisti per la danza: Nicola, Emiliano, Alessio e per il canto: Elena. Un colpo di scena finale ha rinviato l'eliminazione tra Lorenzo e Angie: sarà il pubblico a decidere il quinto finalista nella puntata di domenica 17 maggio.
La decisione presa dalla conduttrice Maria De Filippi culmina con la decisione dei giudici: Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario scelgono Lorenzo mentre Gigi D'Alessio e Amadeus Angie. I due allievi, dunque, finiscono al televoto, che verrà aperto in diretta durante la finale di domenica 17 maggio. Sarà il pubblico a decidere chi tra loro due sarà il quinto finalista. Ospite della semifinale Irama che ha presentato il suo nuovo singolo "Cabana" e Giordana Angi che ha cantato "Quando poi ci lasceremo".
Primo finalista Nicola Marchionni - Nicola è il primo finalista di "Amici 25". Il ballerino, che al termine della prima manche si è esibito sulle note di "Ovunque sarai", ha scelto di dedicare la coreografia alla madre scomparsa, trasformando il palco in un concentrato di pura emozione. "Non riuscirei nemmeno a immaginare una finale senza di te", è stato il commento di Amadeus.
Secondo finalista Emiliano Fiasco - Emiliano è il secondo finalista di "Amici 25". "Io e lui ci siamo conosciuti a "Tu si que vales" quando era molto piccolo, ballava "Sogna ragazzo sogna"" confida Maria De Filippi. "Uno dei miei sogni era arrivare fino qua", dice l'allievo prima di prendere l'ambita maglia dorata della finale.
Terzo finalista Alessio Di Ponzio - Alessio è il terzo finalista del talent di Canale 5. Prima di indossare la tanto desiderata maglia dorata, il ballerino ha ricevuto i complimenti del giudice Cristiano Malgioglio che visibilmente colpito dal suo talento e dal suo carisma, si è sbilanciato con una previsione importante, assicurandogli che il suo futuro è quello di una vera e propria star.
Quarta finalista Elena D'Elia - Elena è la prima tra i cantanti a finire davanti alla giuria. D'Alessio ed Elena D'Amario danno subito parere positivo: la vogliono in finale. Amadeus conferma quanto detto dai colleghi, proclamando Elena la quarta finalista di questa edizione. "Scusate, piango e rido" dice la cantante in lacrime prima di prendere la meritata maglia della finale di "Amici 25".