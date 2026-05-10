"Amici 25": Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena sono in finale | Angie e Lorenzo si contendono il quinto posto

La decisione presa dalla conduttrice Maria De Filippi culmina con la decisione dei giudici: Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario scelgono Lorenzo mentre Gigi D'Alessio e Amadeus Angie. I due allievi, dunque, finiscono al televoto, che verrà aperto in diretta durante la finale di domenica 17 maggio. Sarà il pubblico a decidere chi tra loro due sarà il quinto finalista. Ospite della semifinale Irama che ha presentato il suo nuovo singolo "Cabana" e Giordana Angi che ha cantato "Quando poi ci lasceremo".