"Amici 25", Belen Rodriguez scherza al gioco delle password: "Mi umilio per voi"

Nulla da fare quindi per la coppia Belen - Amadeus che perdono il gioco e sono costretti a rompersi le uova in testa per penitenza. "La gara è andata un po' per le lunghe quindi ora darei un po' di brio - suggerisce Cattelan - Il primo che trova l'uovo crudo ha perso". "Questa è una mossa scorretta perché la scorsa volta Luca Argentero aveva una visiera davanti. Mi umilio per voi", ha scherzato Belen rivolgendosi al pubblico che l'ha applaudita.