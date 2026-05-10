"Amici 25", Belen Rodriguez scherza al gioco delle password: "Mi umilio per voi"

Durante la semifinale di "Amici 25" Giulia Michelini e Belen Rodriguez fanno il loro ingresso in studio per il "gioco password", guidato da Alessandro Cattelan. Le squadre vedono Maria De Filippi schierata con l'attrice, mentre Amadeus è in coppia con la showgirl argentina.
Ad dare il via alla sfida è Maria De Filippi che tenta di suggerire all'attrice la parola "pioggia" fornendo come indizio "fradicia". Un po' in esitazione Giulia Michelini, viene spronata dalla conduttrice a essere più fiduciosa delle sue capacità e a non farsi bloccare dall'ansia. Centrato l'obiettivo, tra le due scatta un abbraccio. "C'è una connessione!", commenta in modo scherzoso Cattelan.
Nulla da fare quindi per la coppia Belen - Amadeus che perdono il gioco e sono costretti a rompersi le uova in testa per penitenza. "La gara è andata un po' per le lunghe quindi ora darei un po' di brio - suggerisce Cattelan - Il primo che trova l'uovo crudo ha perso". "Questa è una mossa scorretta perché la scorsa volta Luca Argentero aveva una visiera davanti. Mi umilio per voi", ha scherzato Belen rivolgendosi al pubblico che l'ha applaudita.