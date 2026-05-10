La semifinale

"Amici 25", Belen Rodriguez scherza al gioco delle password: "Mi umilio per voi"

La showgirl in coppia con Amadeus perde contro Maria De Filippi e Giulia Michelini

10 Mag 2026 - 01:07
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Durante la semifinale di "Amici 25" Giulia Michelini e Belen Rodriguez fanno il loro ingresso in studio per il "gioco password", guidato da Alessandro Cattelan. Le squadre vedono Maria De Filippi schierata con l'attrice, mentre Amadeus è in coppia con la showgirl argentina.

videovideo

Ad dare il via alla sfida è Maria De Filippi che tenta di suggerire all'attrice la parola "pioggia" fornendo come indizio "fradicia". Un po' in esitazione Giulia Michelini, viene spronata dalla conduttrice a essere più fiduciosa delle sue capacità e a non farsi bloccare dall'ansia. Centrato l'obiettivo, tra le due scatta un abbraccio. "C'è una connessione!", commenta in modo scherzoso Cattelan.  

Nulla da fare quindi per la coppia Belen - Amadeus che perdono il gioco e sono costretti a rompersi le uova in testa per penitenza.  "La gara è andata un po' per le lunghe quindi ora darei un po' di brio - suggerisce Cattelan - Il primo che trova l'uovo crudo ha perso". "Questa è una mossa scorretta perché la scorsa volta Luca Argentero aveva una visiera davanti. Mi umilio per voi", ha scherzato Belen rivolgendosi al pubblico che l'ha applaudita.

Leggi anche

"Amici 25", Nicola Marchionni è il primo finalista | Gigi D'Alessio: "Tua madre sarebbe fiera di te"

Alex, Gard e Riccardo e la loro esperienza ad "Amici"

amici
belen rodriguez
maria de filippi