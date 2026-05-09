Il ballerino, che al termine della prima manche si è esibito sulle note di "Ovunque sarai", ha scelto di dedicare la coreografia alla madre, trasformando il palco in un concentrato di pura emozione. "Gigi ti ha detto una cosa bella, sei stato tanto forte a rimanere qua" commenta Maria De Filippi tenendo la mano a Nicola visibilmente commosso. Poi la conduttrice aggiunge: "Vorrei raccontare una cosa di lui che mi ha colpito. Quando sua mamma stava male noi gli consentivamo ovviamente di andare in ospedale a trovarla e a un certo punto, succede quel che succede, e lui il giorno dopo arriva con un mazzetto di fiori per tutti noi dicendoci grazie. Quel biglietto che hai scritto mi ha colpito tanto". "Ve lo siete meritato" risponde il finalista abbracciando la conduttrice.