Alex, Gard e Riccardo e la loro esperienza ad "Amici"

Gard, cantante, ha raccontato la sua passione per la musica e il supporto ricevuto dai suoi genitori: sono stati loro ad iscriverlo al talent show di Canale 5. "I miei genitori mi hanno iscritto e io non volevo andare perché ero sicuro di non entrare - ha detto Gard - poi mi hanno richiamato e devo tutto a loro due, non sarei qui in questo momento se non fosse per loro". "Per un lungo periodo sono stato chiuso nella mia stanza perché mi sentivo solo - ha aggiunto - mi davo la colpa, ero piccolo non ero accettato nelle compagnie e questa cosa mi ha un po' distrutto e sono riuscito a mettere nella musica questa paura, questa rabbia".