Alex, Gard e Riccardo e la loro esperienza ad "Amici"

Alex, Gard e Riccardo, ospiti di "Verissimo", hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro esperienza al talent show di Canale 5 "Amici".
Alex, ballerino, ha ripercorso i suoi inizi nel mondo della danza tra passione, difficoltà e il bullismo, di cui è stato vittima. "Quando sono entrato, avevo paura di aprirmi - ha confidato - pian piano ho trovato le persone giuste e quindi sono riuscito a lasciarmi andare, anche nei momenti in cui non stavo tanto bene, sono riuscito a trovare la forza di dire 'devo farcela' e posso dire che ce l'ho fatta".
"Da piccolo non dicevo che facevo ballo - ha poi raccontato Alex - cercavo di mascherare il mio sport per paura di essere preso in giro, sentivo le battutine e io andavo in crisi, vedevo i miei che stavano male, poi ho imparato a non ascoltare e a dare il peso giusto".
Gard, cantante, ha raccontato la sua passione per la musica e il supporto ricevuto dai suoi genitori: sono stati loro ad iscriverlo al talent show di Canale 5. "I miei genitori mi hanno iscritto e io non volevo andare perché ero sicuro di non entrare - ha detto Gard - poi mi hanno richiamato e devo tutto a loro due, non sarei qui in questo momento se non fosse per loro". "Per un lungo periodo sono stato chiuso nella mia stanza perché mi sentivo solo - ha aggiunto - mi davo la colpa, ero piccolo non ero accettato nelle compagnie e questa cosa mi ha un po' distrutto e sono riuscito a mettere nella musica questa paura, questa rabbia".
Il cantante Riccardo ha parlato della sua esperienza ad "Amici", cogliendo l'occasione per ribadire le sue scuse per gli errori commessi in passato, in particolare alcuni suoi commenti omofobi sui social. "Ho avuto l'occasione di chiedere scusa alla persona interessata - ha spiegato Riccardo - riconosco l'errore, l'età non è giustificabile però è successo quando avevo quindici anni e quindi ho avuto del tempo per comprendere cosa avevo fatto, adesso guardo molto di più cosa dico per capire se posso ferire gli altri, adesso mi seguono anche delle persone e quindi cerco di mettercela tutta".
Riccardo ha poi parlato della sua esperienza al talent show. "Me la porterò nel cuore per sempre, sicuramente la racconterò ai miei figli - le sue parole - è una storia molto bella, una persona che non conosceva niente di questo mondo, infatti credo che sia stata una lezione di vita più che di canto".