Nathalie Caldonazzo: "Io e mio marito veniamo da due vite complicate"

"C'è stato un momento in cui mi sentivo un po' inutile - ha aggiunto Nathalie Caldonazzo - venivo da un brutto incidente, non lavoravo da due anni, poi c'è stato il Covid, ero sola con una figlia, è difficile poterti svegliare con quella leggerezza o con quel sorriso che io invece ho nella mia indole, io sono così, io la mattina ballo, canto, salto, si era spenta un po' quella luce dentro perché avevo paura di non riuscire a farcela, a non essere una mamma degna". "Mi hanno attraversato pensieri un po' estremi - ha poi confidato - e anche a lui, stranamente nello stesso periodo, circa tre, quattro anni fa".