Nathalie Caldonazzo: "Io e mio marito veniamo da due vite complicate"

Nathalie Caldonazzo si è raccontata a "Verissimo", dal rapporto con la madre e con la figlia Mia, al matrimonio con Filippo Maria Bruni, celebrato recentemente in Puglia. "Veniamo da due vite complicate molto vissute - ha raccontato l'attrice e showgirl a Silvia Toffanin - dove abbiamo anche avuto pensieri brutti, credo che purtroppo in quest'epoca prendano un po' tutti quanti sempre di più".
"C'è stato un momento in cui mi sentivo un po' inutile - ha aggiunto Nathalie Caldonazzo - venivo da un brutto incidente, non lavoravo da due anni, poi c'è stato il Covid, ero sola con una figlia, è difficile poterti svegliare con quella leggerezza o con quel sorriso che io invece ho nella mia indole, io sono così, io la mattina ballo, canto, salto, si era spenta un po' quella luce dentro perché avevo paura di non riuscire a farcela, a non essere una mamma degna". "Mi hanno attraversato pensieri un po' estremi - ha poi confidato - e anche a lui, stranamente nello stesso periodo, circa tre, quattro anni fa".
Con il marito Filippo, Nathalie Caldonazzo ha ritrovato la gioia e la felicità di vivere. "Ci siamo presi per mano, abbiamo fatto un piccolissimo viaggio di nozze in Toscana e proprio una settimana fa lui mi ha detto questa frase 'Non mi devo fare male perché voglio vivere ancora tanto' io ho pensato, detto da uno che tre anni fa invece non aveva più tutta questa voglia è bello".
"Credo che eravamo destinati a stare insieme, adesso regna l'allegria, la gioia, lui mi ha ritrasmesso un grandissimo ottimismo, crede in me e vivo alla giornata, non mi faccio troppe domande su domani, dopodomani, oggi sto bene, sono felice e va bene così", ha concluso l'attrice.