Filippo Maria Bruni è un uomo di cultura che non ha legami con il mondo dello spettacolo e che si tiene alla larga anche dai social media. Il primo incontro tra i due è avvenuto tramite Patrizia, la sorella di Nathalie, che ha fatto il possibile affinché l'amore potesse sbocciare. All'inizio la showgirl non era particolarmente entusiasta all'idea di incontrare lo spasimante, tuttavia quando l'ha conosciuto di persona ha dovuto ricredersi. "Quando l'ho visto mi è sembrato un principe spodestato, stanco ma bello, vero, interessante", ha raccontato durante un'intervista. La prima cena con lui, inizialmente accettata per porre un freno alle insistenze della sorella, si è trasformata in una storia d'amore intensa.