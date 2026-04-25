Nathalie Caldonazzo si è sposata: ecco com'è stato il suo grande giorno
La showgirl e Filippo Maria Bruni sono diventati moglie e marito durante una cerimonia svolta nella Basilica di San Nicola a Bari
Il matrimonio di Nathalie Caldonazzo © Instagram
Venerdì 24 aprile è stato il giorno del fatidico "sì" per Nathalie Caldonazzo e Filippo Maria Bruni. Dopo poco meno di due anni dall'inizio della relazione, la coppia ha fatto il grande passo a Bari, precisamente nella Basilica di San Nicola. Qui la showgirl si è presentata all'altare con un abito nuziale color crema in raso e con un corpino in pizzo, stringendo tra le mani un bouquet di peonie bianche, simbolo di amore, prosperità e buona fortuna.
Solo in pochi hanno potuto seguire il suo cammino lungo la navata, perché è stata una cerimonia blindata per via di un'esclusiva già concessa a qualche emittente televisiva e ad alcuni settimanali. Ai partecipanti è stato imposto il divieto di scattare foto all'interno della chiesa e non erano presenti fotografi.
Dopo il "sì"
Parlando della data delle nozze nel corso di un'intervista, Nathalie Caldonazzo aveva osservato che la cerimonia si sarebbe svolta "il giorno prima della Liberazione e a un mese dal mio cinquantasettesimo compleanno, che cade il 24 maggio, per sposarmi ancora da pischella". Durante il grande giorno, l'ex ballerina del Bagaglino si è fatta accompagnare all'altare dalla figlia Mia e dalla madre, ma all'uscita della chiesa c'era qualcun altro a camminare accanto a lei e al marito: il tenero bulldog francese Napo De Napis, che fa parte della vita dell'attrice dal 2019. Dopo la cerimonia, Caldonazzo e Bruni hanno fatto un brindisi con amici e parenti all'esterno della Basilica prima di andare a festeggiare con tutti gli invitati.
Chi è lo sposo
Filippo Maria Bruni è un uomo di cultura che non ha legami con il mondo dello spettacolo e che si tiene alla larga anche dai social media. Il primo incontro tra i due è avvenuto tramite Patrizia, la sorella di Nathalie, che ha fatto il possibile affinché l'amore potesse sbocciare. All'inizio la showgirl non era particolarmente entusiasta all'idea di incontrare lo spasimante, tuttavia quando l'ha conosciuto di persona ha dovuto ricredersi. "Quando l'ho visto mi è sembrato un principe spodestato, stanco ma bello, vero, interessante", ha raccontato durante un'intervista. La prima cena con lui, inizialmente accettata per porre un freno alle insistenze della sorella, si è trasformata in una storia d'amore intensa.
Come rivelato dalla stessa Caldonazzo, Filippo accarezzava da anni il sogno di poter vivere una relazione con lei. "Mi pensava, mi vedeva in tv, sulle riviste, sui social, ma non era mai il momento giusto. Perché era un'altra persona e così ha aspettato di essere pronto". Nel passato dell'uomo ci sono un matrimonio durato sette anni e una figlia con la quale non è più in contatto.