Nathaly Caldonazzo e il complicato rapporto con il padre: "Era violento emotivamente e fisicamente"

Ospite a "Verissimo", dopo l'esperienza al "Grande Fratello Vip", Nathaly Caldonazzo ha parlato del padre, che ha definito un narcisista patologico. "Mio padre era molto bello, molto affascinante, ma era un uomo violento, psicologicamente e fisicamente", ha affermato.

L'attrice ha anche raccontato di aver assistito in casa a scene di violenza da parte del padre, soprattutto nei confronti dell'adorata madre. "Lui era un manipolatore, trattava mia mamma come uno straccio e lei non riusciva a sopportare tutta questa pressione. Credo abbia tentato di togliersi la vita, più volte".

A distanza di tempo, però, Caldonazzo ha trovato la forza di perdonarlo: "È morto giovane, a 53 anni. Ora l'ho perdonato".