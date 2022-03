Andrea Delogu: "San Patrignano sarà sempre casa mia" | E sulla fine del matrimonio con Montanari: "L'amore con lui si è trasformato"

"I miei genitori quando ho cominciato a crescere e a farmi le domande, mi hanno raccontato e il fatto che mi abbiano spiegato perché erano in una comunità di recupero mi ha aiutato a non sbagliare una volta avuta l'occasione da adolescente, magari in discoteca, di approcciare con delle droghe pesanti". Con queste parole Andrea Delogu ha raccontato a "Verissimo" la sua adolescenza nella comunità di recupero di San Patrignano dove ha vissuto fino all’età di 10 anni insieme ai suoi genitori.

"Io sapevo che quella cosa non l'avrei dovuta fare - ha aggiunto la conduttrice - perché i miei genitori erano stati così onesti e limpidi nel raccontarmi quello che era successo a loro e l'avevo visto anche su altre persone, che ho scelto anche grazie a loro di non sbagliare".

"In un certo senso quella sarà sempre casa mia - ha spiegato Andrea Delogu riferendosi a San Patrignano - perché c'è un pezzo di me dentro, sono felice di essere cresciuta così e voglio che i miei genitori la sentano forte questa cosa, io sono felice e orgogliosa di quello che hanno fatto per me".

Andrea Delogu ha poi raccontato nel salotto di Silvia Toffanin la fine del matrimonio con Francesco Montanari: "Siamo rimasti amici, purtroppo l'amore si è trasformato, siamo cresciuti insieme, un amore profondissimo che ha bruciato tutte le tappe, lui era molto preso dal lavoro, anche io lo ero e pensavamo che il nostro amore fosse più forte, invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato, invece ad un certo punto ci siamo trovati che eravamo amici".