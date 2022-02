Giusy Buscemi: "Aspetto un maschietto"

L'ex Miss Italia Giusy Buscemi diventerà mamma per la terza volta. A confidarlo è l'attrice stessa nel salotto di Silvia Toffanin: "Qui si danno solo belle notizie e allora diciamolo: sono incinta, io e Jan aspettiamo il terzo figlio". L'attrice siciliana che di recente ha vestito i panni della psicologa nella serie "Doc – Nelle tue mani", diventerà mamma in piena estate di un maschietto.

"Mia figlia, la più grande, voleva una sorellina ma io e mio marito le abbiamo detto che sarà l'unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile ora in casa" racconta a "Verissimo" Giusy Buscemi. "Sono molto contenta, è arrivato un po’ a sorpresa ma come tutte le cose che mi sono successe nella vita bisogna saperle accogliere, anche per lasciarsi sorprendere".