Rita Pavone parla del suo ritiro dalla scene nel 2006: "È stato Renato Zero a riportarmi sul palco"

Rita Pavone racconta a "Verissimo" il motivo per cui nel 2006 aveva deciso di ritirarsi dalla scena musicale: "La vita mi aveva messo davanti a un bivio e dopo due bypass decisi di fermarmi". Dopo cinque anni in Spagna, dove ha frequentato la movida – confida nel salotto di Silvia Toffanin – un giorno è arrivata la chiamata di Renato Zero: "Voleva che cantassi alla sua festa di compleanno ma io gli risposi che ero ferma da troppo tempo e che non ero in grado di cantare. Mi disse: vedrai è come riprendere ad andare in bicicletta".

"Dopo le prove con Renato mi son detta: perché devo lasciare qualcosa che mi piace da morire? Ricomincio da capo e poi sarà quel che sarà". Rita Pavone prende le vita come viene, senza illusioni e godendosela giorno per giorno: "Perché la vita ti regala cose bellissime, ma pareggia sempre i conti", spiega. "La parola felice mi spaventa, dico serenità che è meglio".