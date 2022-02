Robert Pattinson e la timidezza: "Quando cammino per strada cerco di nascondermi"

"Ero molto timido, ma, in realtà, lo sono ancora". Ospite a "Verissimo" Robert Pattinson si racconta, a partire dal proprio carattere schivo."Quando cammino per strada cerco di nascondermi, mi imbarazzo a parlare con le persone", aggiunge l'attore inglese, diventato famoso per il ruolo di Edward Cullen nella saga "Twilight".

Ora l'interprete torna al cinema con un altro ruolo iconico, quello di Batman, nell'omonimo film di Matt Reeves, in uscita in Italia il 3 marzo. "Il mio entusiasmo è a mille! Quando mi guardavo allo specchio con il costume provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando", ammette Pattinson. "È stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo".