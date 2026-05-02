Alessandra Battaglia sul padre violento: "Ho trovato la forza di denunciare chi ha provato ad ammazzarmi"

"Mi sono chiusa dentro la mia camera, lui però è riuscito ad aprire un buco nella porta come nel film Shining, mi ha afferrata ed è entrato", spiega. "Mi ha presa a pugni e calci con l'intento di sopprimere e ha preso dalla stanza tutti gli oggetti che potevano fungere da armi come cornici, bastoni, lampade a vetri. Un calcio mi ha spostato una vertebra e ha rischiato di paralizzarmi a vita", prosegue l'attrice che poi racconta il momento in cui l'ha bloccata sul pavimento senza possibilità di fuga. "Ha provato a schiacciarmi la testa con un termosifone a olio portabile".