Ilenia Pastorelli e l'amore: "Mi affascinano gli uomini brutti"

Sull'ultima relazione, avuta un anno e mezzo fa, Ilenia Pastorelli racconta di non essersi mai sentita una "fidanzata" in fino in fondo. "Sono cresciuta guardando i principi della Disney, biondi e con gli occhi azzurri, invece a me piacciono questi uomini un pò brutti che giustamente hanno le loro frustrazioni", spiega l'attrice. Poi rivela di dire tante bugie in amore. "Mi ha molto divertito la storia di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone", dice.