Ilenia Pastorelli e l'amore: "Mi affascinano gli uomini brutti"
Ospite a "Verissimo" l'attrice: "Mi corteggiano ma ad un certo punto mi blocco"
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Nel salotto di "Verissimo" l'attrice Ilenia Pastorelli ripercorre la sua carriera, dalla partecipazione al "Grande Fratello" al debutto nel cinema con il trionfo ai David di Donatello come migliore attrice protagonista nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot". Sull'amore racconta di avere dei gusti particolari. "Sono molto affascinata da uomini brutti, per un lungo periodo della mia vita li trovavo interessanti", dice.
"Quando però oltre che brutti diventavano pure cattivi li lasciavo subito", ironizza l'artista romana che poi confida di avere un blocco nell'avviare relazioni amorose stabili. "Gli uomini mi corteggiano ma non riesco a connettermi, la chimica c'è ma arriva fino a un certo punto", aggiunge. Pastorelli rivela di aver intrapreso un lungo percorso di analisi e di essere "serena" anche su questo aspetto. "Non ho grossi problemi, mi è chiaro tutto", afferma l'attrice.
Sull'ultima relazione, avuta un anno e mezzo fa, Ilenia Pastorelli racconta di non essersi mai sentita una "fidanzata" in fino in fondo. "Sono cresciuta guardando i principi della Disney, biondi e con gli occhi azzurri, invece a me piacciono questi uomini un pò brutti che giustamente hanno le loro frustrazioni", spiega l'attrice. Poi rivela di dire tante bugie in amore. "Mi ha molto divertito la storia di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone", dice.