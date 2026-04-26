Tina Cipollari: "Sono una mamma molto ansiosa"

"Poi un pochino mi sono calmata - ha aggiunto l'opinionista - mia mamma non era così con me, non so se questa è una cosa che si può ereditare o è carattere".

"Ho trasmesso ai miei figli molti valori - ha aggiunto Tina Cipollari - tra cui il rispetto per il prossimo, soprattutto ad essere generosi, ad aiutare chi è in difficoltà, devo dire che sono ragazzi molto generosi".