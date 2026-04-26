Tina Cipollari: "Sono una mamma molto ansiosa"
L’opinionista si racconta a "Verissimo", insieme Francesco, uno dei suoi tre figli: "Ho trasmesso loro molti valori"
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L'opinionista Tina Cipollari si è raccontata a "Verissimo" domenica 26 aprile. Ospite in studio insieme a Francesco, uno dei suoi tre figli avuti con l'ex marito Kikò Nalli, ha parlato anche del suo modo di essere madre che si è evoluto nel tempo.
"Sono stata, lo sono ancora ma molto meno, una mamma molto ansiosa - ha rivelato il personaggio televisivo a Silvia Toffanin - apprensiva fino all'esasperazione".
"Poi un pochino mi sono calmata - ha aggiunto l'opinionista - mia mamma non era così con me, non so se questa è una cosa che si può ereditare o è carattere".
"Ho trasmesso ai miei figli molti valori - ha aggiunto Tina Cipollari - tra cui il rispetto per il prossimo, soprattutto ad essere generosi, ad aiutare chi è in difficoltà, devo dire che sono ragazzi molto generosi".