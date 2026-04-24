Audi RS 5, la prima plug-in hybrid Audi Sport: 639 CV e Dynamic Torque Control

Il posizionamento resta fedele al manifesto della divisione sportiva di Ingolstadt — prestazioni, prestigio, esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile, senza sacrificare la fruibilità quotidiana — ma con un sistema ibrido che aggiunge un'efficienza prima assente sulle RS. Lo ha spiegato Rolf Michl, Managing Director di Audi Sport: "Sulla tecnologia ibrida abbiamo fatto il percorso inverso: siamo partiti dall'esperienza di tutti i giorni, e la utilizziamo nel motorsport. In Formula 1 la trazione ibrida è una spiegazione chiara di cosa sia la performance intelligente".