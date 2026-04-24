Audi RS 5, la prima plug-in hybrid Audi Sport: 639 CV e Dynamic Torque Control
Debutta a Milano la nuova Audi RS 5: prima RS ibrida plug-in della storia, V6 biturbo e motore elettrico per 639 CV complessivi. Arriva in concessionaria nel Q3 2026
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La nuova Audi RS 5 debutta in anteprima nazionale nella Piazza del Quadrilatero di Portrait Milano, all'interno dell'Audi Design Hub allestito per la Milano Design Week 2026. Non è un'anteprima qualsiasi: la RS 5 è la prima RS ibrida ricaricabile della storia del Brand, la vettura che porta Audi Sport dentro la transizione elettrica senza rinunciare a nulla di ciò che definisce una RS.
Filosofia Audi Sport, ora plug-in
Il posizionamento resta fedele al manifesto della divisione sportiva di Ingolstadt — prestazioni, prestigio, esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile, senza sacrificare la fruibilità quotidiana — ma con un sistema ibrido che aggiunge un'efficienza prima assente sulle RS. Lo ha spiegato Rolf Michl, Managing Director di Audi Sport: "Sulla tecnologia ibrida abbiamo fatto il percorso inverso: siamo partiti dall'esperienza di tutti i giorni, e la utilizziamo nel motorsport. In Formula 1 la trazione ibrida è una spiegazione chiara di cosa sia la performance intelligente".
639 CV complessivi, 825 Nm di coppia
Il cuore termico è un V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV, affiancato da un motore elettrico da 177 CV. L'architettura porta la potenza massima a 639 CV e la coppia a 825 Nm. L'anima, dichiara Audi Sport, resta doppia: sportiva pura nei momenti di guida spinta, granturistica nell'uso quotidiano.
Dynamic Torque Control, la prima mondiale
La novità tecnica più rilevante sta nel sistema di ripartizione della coppia. La trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante si evolve grazie al sistema elettromeccanico Dynamic Torque Control, prima mondiale per una vettura di serie, che consente una ripartizione della coppia tra le ruote posteriori più rapida di quanto visto finora su una Audi. In dinamica di guida significa maggiore agilità, precisione in inserimento di curva, stabilità in appoggio e una gestione del sovrasterzo più fine.
Quando arriva in concessionaria
A Milano la RS 5 viene mostrata accanto alla monoposto Audi Revolut F1 Team R26, nell'ambito dell'installazione "Origin" di Zaha Hadid Architects: due facce della stessa tecnologia ibrida, pista e strada. L'anteprima pubblica resta visitabile fino al 26 aprile. La commercializzazione sul mercato italiano è attesa nel corso del terzo trimestre 2026.