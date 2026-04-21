Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait Milano
Dal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026
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Per il quarto anno consecutivo Audi è protagonista della Milano Design Week con un palinsesto multidisciplinare che si sviluppa negli spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia. Cuore del progetto è l'installazione "Origin" firmata da Zaha Hadid Architects, realizzata nell'ambito della mostra-evento INTERNI Materiae, e affiancata dalle premiere nazionali di Audi RS 5 e di Audi Revolut F1 Team R26, interpretazioni della tecnologia ibrida rispettivamente su strada e nella massima espressione del motorsport.
"Alle origini della velocità": Brignone e Domenicali aprono la settimana
Gli appuntamenti prendono il via martedì 21 aprile con il talk "Alle origini della velocità", un confronto su come si progetta in un mondo che accelera continuamente. Secondo Audi, la velocità non è il punto di partenza, ma il risultato di qualità, precisione e chiarezza progettuale.
Sul palco cinque voci da mondi diversi: Federica Brignone, campionessa olimpica nel supergigante e nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1; Rolf Michl, Managing Director di Audi Sport; Michele Pasca di Magliano, Direttore di Zaha Hadid Architects; e Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank per l'Italia.
Origin Student Program: quattro incontri con PoliMI, IULM, IED e Istituto Marangoni
Dal 22 al 25 aprile Portrait Milano ospita l'Origin Student Program, quattro lezioni aperte in collaborazione con INTERNI dedicate a studenti e giovani progettisti. Il ciclo, introdotto da Gilda Bojardi, direttore di INTERNI, si apre il 22 con "Design in an age of acceleration" di Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano.
Il 23 è la volta di "Clarity over noise" con Davide Rampello (Rampello&Partners, docente IULM) e Michele Pasca di Magliano; il 24 "Governing Speed" con Riccardo Balbo (Direttore Accademico IED) e Gabriele Chiave (CONTROVENTO). Chiude il 25 aprile Giulio Cappellini, Brand Ambassador di Istituto Marangoni Milano Design, con "Designing what lasts".
Alle origini del tempo: l'incontro con la Maison Breguet
Sempre il 22 aprile Portrait Milano accoglie "Alle origini del tempo: la Maison d'orologeria Breguet", incontro dedicato all'alta orologeria come disciplina di precisione e sottrazione. Interverrà Emmanuel Breguet, Vice President – Head of Patrimony della Maison, che ricorderà il 250° anniversario celebrato lo scorso anno e il primo movimento tourbillon, risalente a 225 anni fa. Presenti all'evento anche gli studenti del corso di Tecnico dell'arte orologiera, percorso formativo che integra metodi tradizionali e diagnostica elettronica di ultima generazione.
L'anteprima di FuoriConcorso Como e le premiere di RS 5 e F1 Team R26
La serata del 22 aprile si chiude con l'anticipazione della partecipazione di Audi a FuoriConcorso, KraftMeister – Como, la manifestazione creata nel 2019 da Guglielmo Miani — Presidente anche di MonteNapoleone District, partner Audi dal 2014, che il 16 e 17 maggio sul Lago di Como riunirà una selezione di auto d'epoca e veicoli unici.
A Portrait Milano sarà presente Dindo Capello, Brand Ambassador Audi e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Durante la settimana momenti di approfondimento saranno dedicati a Audi RS 5, prima RS ibrida plug-in nella storia del Brand, e alla Audi Revolut F1 Team R26, che segna l'ingresso ufficiale di Audi nel Campionato di Formula 1 con una propria squadra.