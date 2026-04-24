Audi Night al Fuorisalone: Brignone, Domenicali e la velocità come risultato

Il momento più intenso è arrivato con Brignone: "Dietro la velocità che esprimiamo come atleti in pista ci sono ore di lavoro, di preparazione atletica, preparazione mentale, momenti anche difficili. È un percorso che va avanti da anni". Domenicali ha portato il tema sul piano industriale e ha restituito la definizione che ha chiuso il cerchio del talk: "Avere il massimo della performance vuol dire avere la capacità di rallentare, in ogni millesimo di secondo, per essere il più veloce in quell'istante. Questo è il controllo della velocità". Hanno completato il quadro Michl, che h parlato di emozione quotidiana ("Il cliente deve amare la propria auto sportiva ogni giorno"), e Pasca di Magliano, che ha riportato il discorso ai "luoghi della vita comune, dove ogni persona cerca di esprimersi al meglio".