Audi Origin al Portrait Milano: la risposta al sovraccarico sensoriale
Audi al Portrait Milano con l'installazione Origin di Zaha Hadid Architects e le anteprime di RS 5 e della monoposto F1 R26: il design come filtro nel caos della città
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Dentro la Milano Design Week, che ogni aprile trasforma la città in un'unica grande vetrina a cielo aperto, c'è un cortile che prova a fare il contrario. È quello dell'ex Seminario Arcivescovile, oggi Portrait Milano, in Corso Venezia. In mezzo, una struttura scultorea dalla pelle metallica opaca che assorbe e riflette le tonalità del porticato storico. È "Origin", l'installazione firmata da Audi insieme a Zaha Hadid Architects: più che un oggetto, un tentativo di abbassare il volume.
Il tema del 2026: il sovraccarico sensoriale
Sostenibilità, vivere urbano, innovazione dei materiali: negli anni la Milano Design Week si è prestata a letture molto diverse. Per il 2026 Audi ha scelto un tema che fotografa un nervo scoperto del presente: il sovraccarico sensoriale. Origin ne è la traduzione spaziale: una struttura che evolve nel corso della giornata, con riflessi e ombre che ridisegnano continuamente lo spazio, pensata per invitare chi la attraversa a rallentare e riconnettersi con ciò che conta davvero.
“La ricorrente presenza Audi a Milano non è mai solo legata al prodotto, ma rappresenta il contributo del Brand a un dibattito culturale più ampio”, afferma Massimo Frascella, Chief Creative Officer di AUDI AG. “In un mondo che diventa ogni giorno più frenetico e complesso, il design deve aiutare le persone a filtrare la confusione, a trovare chiarezza e a riconnettersi con ciò che è essenziale”.
Le due anteprime: RS 5 e la monoposto R26
Dentro e attorno a Origin il discorso sulla quiete incontra il suo opposto: la performance. Ai due estremi della piazza di Portrait Milano debuttano in anteprima nazionale due vetture che raccontano due versioni della stessa tecnologia ibrida. Da un lato la nuova Audi RS 5, la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni firmata Audi Sport: l'elettrificazione portata nel quotidiano senza rinunciare a precisione e raffinatezza. Dall'altro la monoposto R26 dell'Audi Revolut F1 Team, con cui il marchio debutta ufficialmente in Formula 1 a partire da questa stagione.
Il dialogo tra le due auto e l'installazione è voluto: secondo l'attitudine Audi la performance non è sinonimo di rumore, ma il risultato finale di un progetto pulito. Anche nel motorsport la velocità arriva per ultima, dopo ingegneria, decisione e controllo.
Tredici anni di Milano, una traiettoria culturale
La presenza di Audi alla Milano Design Week è arrivata alla tredicesima edizione consecutiva. Abbastanza, a questo punto, per essere letta come una traiettoria: il marchio si è progressivamente affermato come parte attiva dell'ecosistema internazionale del design, usando la settimana milanese non come palcoscenico commerciale ma come laboratorio di posizionamento culturale. Origin, RS 5 e R26 sono i tre capitoli di quest'anno. Portrait Milano resta aperto al pubblico fino al 26 aprile.