Audi Origin al Portrait Milano: la risposta al sovraccarico sensoriale

Sostenibilità, vivere urbano, innovazione dei materiali: negli anni la Milano Design Week si è prestata a letture molto diverse. Per il 2026 Audi ha scelto un tema che fotografa un nervo scoperto del presente: il sovraccarico sensoriale. Origin ne è la traduzione spaziale: una struttura che evolve nel corso della giornata, con riflessi e ombre che ridisegnano continuamente lo spazio, pensata per invitare chi la attraversa a rallentare e riconnettersi con ciò che conta davvero.