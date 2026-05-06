Amici, Elena D’Amario: "La mia verità sull'eliminazione bloccata"

"Non volevo lavarmi le mani dal mio ruolo di giurata", ha raccontato D'Amario a Tv Sorrisi e Canzoni, "ma ho agito d’istinto, in segno di rispetto per i ragazzi. So bene quanto conti rimanere in gara anche solo un minuto in più per mostrare chi sei davvero. Rinviare l’eliminazione mi sembrava la scelta naturale". "Ho avuto un attimo di esitazione, temevo di poter causare dei disguidi, ma poi Maria è uscita con me e mi ha abbracciato: lì mi sono tranquillizzata perché ho capito che era la decisione giusta".