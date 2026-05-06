Amici, Elena D’Amario: "La mia verità sull'eliminazione bloccata"
La giurata del programma di Maria De Filippi parla della sua contestatissima decisione in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni
Elena D’Amario parla della sua contestata decisione di bloccare un'eliminazione al Serale di Amici 25. Lo fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Giurata di Amici 25 insieme ad Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio, l'ex ballerina (ed ex concorrente del programma di Maria De Filippi) è stata molto criticata perché ha chiesto di sospendere l’eliminazione tra Alex Calu e Angie, dichiarando di non essere capace di scegliere chi mandare a casa.
Scelta d'istinto
"Non volevo lavarmi le mani dal mio ruolo di giurata", ha raccontato D'Amario a Tv Sorrisi e Canzoni, "ma ho agito d’istinto, in segno di rispetto per i ragazzi. So bene quanto conti rimanere in gara anche solo un minuto in più per mostrare chi sei davvero. Rinviare l’eliminazione mi sembrava la scelta naturale". "Ho avuto un attimo di esitazione, temevo di poter causare dei disguidi, ma poi Maria è uscita con me e mi ha abbracciato: lì mi sono tranquillizzata perché ho capito che era la decisione giusta".
L'insegnamento di Maria De Filippi
"Basta vederla per imparare la cosa più importante", aggiunge la ballerina, "ovvero che ogni giudizio serve ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso. Per me questo suo insegnamento è diventato un mantra".
Gigi D'Alessio che passione
Sempre nell'intervista, racconta che tra i suoi colleghi giudici quello con cui si trova meglio è Gigi D'Alessio: "Ci capiamo al volo perché abbiamo lavorato insieme nei suoi concerti e, seduti vicini, ci confrontiamo spesso. Sarebbe un sogno insegnarli a ballare".
Una carriera sulle punte
Nata a Pescara il giugno 1990, D'Amario è entrata a far parte della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, posizionandosi seconda nel podio danza, vinto da Stefano De Martino.Ballerina della Parsons Dance Company (a 18 anni era già a New York come prima ballerina della compagnia) e protagonista di molti video musicali, dal marzo 2025 è giudice del talent.