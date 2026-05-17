"Amici", Daniele Doria torna con la coppa e fa gli auguri ai finalisti: "Non contenetevi"

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A un anno di distanza dalla sua vittoria, Daniele Doria torna nello studio di "Amici". Sia per consegnare la coppa al suo successore sia per rivolgere qualche parola di conforto ai cinque finalisti.
Emozionatissimo ("Sto morendo", sussurra nell'orecchio di Maria De Filippi, pensando di non essere sentito), il ballerino riconosce nei volti dei ragazzi la stessa tensione che aveva provato lui dodici mesi prima. "Percepisco la vostra ansia e la vostra emozione", dice, sottolineando che, anche se solo uno alzerà la coppa, tutti avrebbero le carte in regola per meritarla.
Daniele decide allora di condividere un consiglio semplice ma prezioso: "Emozionatevi e non contenetevi". Li invita a vivere ogni istante senza trattenersi, ricordando quanto velocemente tutto questo finirà: "Un giorno, che arriverà prima di quanto pensiate, tutto ciò vi mancherà moltissimo".
Nel suo discorso finale, il giovane si lascia andare a un momento di sincera gratitudine verso il percorso vissuto: "Ogni tanto penso ancora a quante emozioni mi ha regalato questo posto, quante cose belle sono successe". Poi aggiunge: "Ho calcato palchi, conosciuto persone stupende e lo auguro anche a voi".