"Amici", Daniele Doria torna con la coppa e fa gli auguri ai finalisti: "Non contenetevi"

Emozionatissimo ("Sto morendo", sussurra nell'orecchio di Maria De Filippi, pensando di non essere sentito), il ballerino riconosce nei volti dei ragazzi la stessa tensione che aveva provato lui dodici mesi prima. "Percepisco la vostra ansia e la vostra emozione", dice, sottolineando che, anche se solo uno alzerà la coppa, tutti avrebbero le carte in regola per meritarla.